«Once upon the sauce»: острые соусы от рок-и метал-команд

«Once upon the sauce»: острые соусы от рок-и метал-командБлог
С фирменным пивом и крепким алкоголем в качестве мерча давно все понятно: выбор так велик, что металхед-алкоголик получит цирроз раньше, чем доползет до середины бара. Ради зожников появляются кофе и чай. Но есть еще кое-что. Соусы.
Так, на днях DEICIDE представили свой «Devil’s Dick Hot Sauce». Лучше бы, наверное, писали новую музыку — но… что уж дают. Цена вопроса 10 долларов без стоимости пересылки; говорят, что новинка ЖЖЕТ. (К слову, у них еще симпатичный освежитель воздуха — дорого за такую ерунду, но изобретательно.)
За 17 баксов можно купить фирменный «Sultan’s Curse» MASTODON. В рекламе производитель особенно напирает на свежесть ингредиентов.
PSYCROPTIC выпускают соус «Upon These Flames», 16 долларов за бутылочку.
MÖTLEY CRÜE на мелочи не размениваются, и если уж предлагают — то пачками. Сет из шести соусов группа продает за 75 баксов. Степень остроты разная: от экстра в «Shout At The Devil» до мягкого, сладкого мангового «Home Sweet Home».
В пищевом арсенале Alice Cooper три соуса: лайтовый «Welcome To My Nightmare» за $8, «No More Mr. Nice Guy» средней остроты за $10 и какая-то жесть «Poison Reaper» за $12. Как говорится, «My pain, your thrill… your mouth, so hot!»
С той же конторой сотрудничает гитарных дел мастер Ron «Bumblefoot» Thal: у него три фирменных соуса и санитайзер для рук.
Billy Gibbons из ZZ TOP и гитарист-певец-композитор Tim Montana выпускают два вида соусов под маркой Beez & Teez Whisker Bomb. Пока их два, продаются за 4 доллара за 150 мл.
Пару лет назад ARCH ENEMY возили в тур Summer Slaughter фирменный соус «Burning Angel».
Три соуса есть у KATAKLYSM, озаглавленные «Ghost Fire», «God’s Fury» и «Narcissist». Продаются по 12 баксов за бутылочку или 30 за три.
В 2013 году, когда это еще не было трендом, под брендом AMORPHIS производился бурбон-соус «Hopeless».
Еще раньше, в 2012-м, группа WOLF презентовала «Blood Hot Sauce», сделанный из максимально жгучего перца Naga Jolokia и, как рекламировали авторы, набирающий «невероятных 666000 единиц по шкале жгучести». Слоган продукта: «Он заставит тебя выть».
В 2009-м WHIPLASH показывали миру «первые на свете острые трэш-метал соусы».
Свои соусы выпускают/выпускали FU MANCHU, SICK OF IT ALL, HIGH ON FIRE, GOATWHORE, CRUCIFIED BARBARA, BAD BRAINS, Doyle Wolfgang von Frankenstein, RED FANG… пока не слышно только блэк-металистов. Ждем, чем ответит кровавому миру соусов BEHEMOTH!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 26
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