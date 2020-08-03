Чай CRADLE OF FILTH и кофе BEHEMOTH: метал-напитки для тех, кто не бухает

В наши дня в арсенале большинства метал-команд есть какое-либо фирменное бухлишко: пиво, водка, винище, виски — так что бар металхеда-алкоголика может пополняться почти ежедневно. Особенно если кое-кто много пьет. Однако в моде сейчас фитнес и ЗОЖ — так что тем, кто не приемлет алкоголь, но любит тематический мерч, также можно найти кое-что для души. (Впрочем, упоротых ЗОЖников сразу расстрою: блэк-метал смузи еще не придумали.)

1. Кофе BEHEMOTH

Не новинка: Нергал и компания реализуют стильно оформленный зерновой кофе и всяческие чашки для дегустаций оного довольно давно — и, вероятно, кто-то из вас его пробовал. В ассортименте веб-магазина BEHEMOTH пять видов кофе, пачка 250г которого стоит $10 — $12, а килограмм — $24 — $26. Что для арабики, в принципе, довольно недорого. Особенный же акцент делается на том, что все смеси тестируются и отбираются лично Нергалом.

2. Чай CRADLE OF FILTH

Новинка. «Если странный промежуток времени, известный как локдаун, чему-либо нас научил, так это тому, что почти все можно улучшить, испив хорошего чайку, — гладко стелет Дэни. — Пока мы записывали новый альбом (который уже бурлит и будет готов к употреблению в конце этого года), компания Pitch Black North обеспечивала нас вкусными сатанинскими чаями.

В итоге коллективные умы неслуЧАЙно сочинили коллаборацию. Два чая. Один для бодрости, другой для спокойствия. Оба берут в основу песни CRADLE OF FILTH, оба мастерски сочетают обольстительный аромат с истинным ведовством; оба созданы под правильно сложившимися звездами.

Так что ставьте металлические ЧАЙнички, вклюЧАЙте метал и дайте волю своим чайным демонам. К вашим услугам «Dark Blood» и «Sweetest Maleficia».

Стоимость 40г чайных листьев — $15.77, сделано в Канаде, купить можно здесь.

3. Шоколадное молоко ALICE COOPER

Эксклюзив. Не только потому, что звучит мегастранно, но и потому, что продаваться будет лишь этой осенью и лишь в Аризоне. Старина Купер повеселил фэнов, объявив о сотрудничестве с молочной компанией Danzeisen Dairy, которая к учебному году выпустит партию ШОКоладного рок-молочка и выставит оное на продажу в обычных аризонских супермаркетах. Проект благотворительный: прибыль от продаж пойдет на развитие творческих программ среди подростков.

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