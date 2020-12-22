22.12.2020

Till Lindemann основал компанию «Доктор Х#й»

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Чем может заниматься мужчина на подходе 58 дня рождения? Правильно, продавать письки и вино под названием «Золотой дождь»!

В октябре RAMMSTEIN отправились в студию, чтобы начать работу над новым альбомом, — ну а пока суть да дело (кои легко могут занять год-два-пять), Тилль продолжил прорабатывать свой статус порнократа и основал интернет-магазин (или все-таки врачебный кабинет?) Doctor Dick, в котором можно прибарахлиться к рождеству, если ваша любовь к артисту, чувство прекрасного и личная испорченность позволяют восхищаться всем этим мерчем.

Черный 23-сантиметровый дилдо ручной работы в форме… микрофона Тилля, фирменная водка и вино «Golden Shower», тапочки, носочки, футболки с надписью «Наааааахуй» (все-таки «русский след» не перестает тянуться за эпатажным дядькой), презервативы, серебряная цепочка с фаллическим кулоном, член в очках за 169 евро (ручной работы самого Тилля!)… в общем, все, что надо для тихого домашнего праздничного вечера.

За полным списком ASSортимента и ценами — сюда.

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