Till Lindemann основал компанию «Доктор Х#й»Блог
Чем может заниматься мужчина на подходе 58 дня рождения? Правильно, продавать письки и вино под названием «Золотой дождь»!
В октябре RAMMSTEIN отправились в студию, чтобы начать работу над новым альбомом, — ну а пока суть да дело (кои легко могут занять год-два-пять), Тилль продолжил прорабатывать свой статус порнократа и основал интернет-магазин (или все-таки врачебный кабинет?) Doctor Dick, в котором можно прибарахлиться к рождеству, если ваша любовь к артисту, чувство прекрасного и личная испорченность позволяют восхищаться всем этим мерчем.
Черный 23-сантиметровый дилдо ручной работы в форме… микрофона Тилля, фирменная водка и вино «Golden Shower», тапочки, носочки, футболки с надписью «Наааааахуй» (все-таки «русский след» не перестает тянуться за эпатажным дядькой), презервативы, серебряная цепочка с фаллическим кулоном, член в очках за 169 евро (ручной работы самого Тилля!)… в общем, все, что надо для тихого домашнего праздничного вечера.
За полным списком ASSортимента и ценами — сюда.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 289
Читайте также:
- Чай CRADLE OF FILTH и кофе BEHEMOTH: метал-напитки для тех, кто не бухает
- Запретить концерт LINDEMANN! «Гастролирует по земле, за которую сражались деды, пропагандирует разврат и насилие»
- Оригиналы. Как группы выпускают записи на рентгеновских снимках, в баллонах и в книгах
- Безумные аукционы. Бумажная тарелка из-под пиццы Курта Кобейна ушла за $22400
- KISS выпустили дизайнерские кроксы
- В июне выходит серия пазлов на тему обложек SLAYER, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, MOTORHEAD
- Кому идеи для подарков? METALLICA представила серию часов
- Мерч как причина раздора. Как получить проблемы (и пиар) за дизайн майки
- Гении маркетинга. За сольный концерт KISS зарабатывают около $700,000 только на продаже мерча
- Странная мода, часть два. Металлика с гламурными сиськами
5 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Till Lindemann основал компанию «Доктор Х#й»
-
MORGOTH все
-
Интервью. Ютубер, преподаватель барабанного мастерства, драммер FLESHGOD APOCALYPSE Евгений Рябченко: «Великий барабанщик не обязательно должен быть хорошим исполнителем»
-
Храм Сатаны разместил билборды в защиту прав женщин на аборт. Только посмотрите на них!
-
«С презрением к инстаграмному блэку». Харьковский HATE FOREST выпускает новый альбом
-
В память о Шульдинере. Тематический тест: хорошо ли ты помнишь DEATH и Чака?
-
Умер бас-гитарист CYNIC Sean Malone
-
ПУТЬ в «Юдоль скорби». Псков, вечер, аккордеон, блэк-метал
-
Дэзеры ALLEGAEON переиграли Баха. «Всего-то 20 лет понадобилось, чтобы воплотить мечту в реальность»
-
Цитата. Doro: «В молодости мне звонили из «Плейбоя» и предлагали миленькую фотосессию»
Дегенерат этот Линдеманн
Клинический идиот
Линдемудень.)) Но бизнес неплохой.
Срамота! ©
дрянная безвкусица и дешёвый китч. вернее, недешёвый. для того и сделано.