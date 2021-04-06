Китайский метал-мерч: «Мужская футболка для младенцев с уничтожением детей» и другие новинки сезона!

Скоро лето, потому есть повод пересмотреть гардероб. И если у кого нет денег и/или совести, чтобы приобрести нормальный официальный метал-мерч, то китайцы, в свободное от поедания летучих мышей время, готовы предложить кой-какой эксклюзив незадорого. И ведь главное — ярко, модно, стильно, молодежно!

Футболка с умирающим плодом и гоблинами.

Комикс тоже что-то вдруг приуныл.

Хорошо хоть, у героев мультфильма хорошее настроение и полное взаимопонимание.

С отклонений искусственного происхождения — всегда оборжаться!

У каждой женщины должно быть маленькое черное платье, а у мясника — маленькая черная футболка!

Или белая. Может, не очень свежая, зато полностью официальная! От Сатаны, Иисуса и святого орешка.

Ты — не ты, когда голоден. Рот раскрыл, поди, в ожидании котлетки.

«Металлический децид» — распространенное тяжкое заболевание; извините, не лечится.

Продвинутая косметология.

…И очаровательный белый для познавших унисекс!

Официальная мода для мужчин огней Бэйн и героев битвы при Харадзюку.

Летние цвета для игривых.

И обладателей темного погребала.

Для изысканных ценителей творчества Аббата — на норвежскую зиму.

Православная, черная. Что может пойти не так?

Хип-хоп также в наличии.

Напоследок — предложение для самых маленьких.

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