Китайский метал-мерч: «Мужская футболка для младенцев с уничтожением детей» и другие новинки сезона!Блог
Скоро лето, потому есть повод пересмотреть гардероб. И если у кого нет денег и/или совести, чтобы приобрести нормальный официальный метал-мерч, то китайцы, в свободное от поедания летучих мышей время, готовы предложить кой-какой эксклюзив незадорого. И ведь главное — ярко, модно, стильно, молодежно!
Футболка с умирающим плодом и гоблинами.
Комикс тоже что-то вдруг приуныл.
Хорошо хоть, у героев мультфильма хорошее настроение и полное взаимопонимание.
С отклонений искусственного происхождения — всегда оборжаться!
У каждой женщины должно быть маленькое черное платье, а у мясника — маленькая черная футболка!
Или белая. Может, не очень свежая, зато полностью официальная! От Сатаны, Иисуса и святого орешка.
Ты — не ты, когда голоден. Рот раскрыл, поди, в ожидании котлетки.
«Металлический децид» — распространенное тяжкое заболевание; извините, не лечится.
Продвинутая косметология.
…И очаровательный белый для познавших унисекс!
Официальная мода для мужчин огней Бэйн и героев битвы при Харадзюку.
Летние цвета для игривых.
И обладателей темного погребала.
Для изысканных ценителей творчества Аббата — на норвежскую зиму.
Православная, черная. Что может пойти не так?
Хип-хоп также в наличии.
Напоследок — предложение для самых маленьких.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 515
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Ха! Прикольная залупа)))
Шикарно конечно же)
В Минске, кстати, больше негде купить мерч?