Свежий клип BEHEMOTH «Ecclesia Diabolica Catholica»

На этот раз «бегемоты» и Grupa 13, похоже, решили сэкономить на голых женщинах и реквизите, сняв клип про распятого дикобразоподобного мужика и макеты горящих церквей. Зато песня хорошая.

, рубрика(и): Быстрые новости

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