Новое видео и клип IHSAHN «Arcana Imperii». «В последнее время я слушаю современный R&B и хип-хоп»…

В качестве презента к 23 февраля DIMMU BORGIR обещали представить новый трек своего будущего альбома, но пока день подарочных носков и пены для бритья не наступил, предлагаю оценить еще одну новинку. От человека, чьи сольные релизы являются одновременно и вызовом, и тестом на чувство вкуса, и, конечно, сюрпризом: что же на этот раз придумал Ihsahn?

Его новая тема и сопутствующий видеоряд называются «Arcana Imperii» — и это второй по счету трек седьмого сольника музыканта Ámr, релиз которого состоится в начале мая. Гостевое соло для данного трека предоставил Fredrik Åkesson из OPETH, ну а дальше… давайте же посмотрим и послушаем. Хотя нет, сначала слово самому Исану.

«У меня свой подход к написанию материала, — говорит музыкант, — а форма будущего альбома во многом близка тому, что я делал на Arktis. Поэтому, по сути, обновить осталось лишь упаковку. И на этот раз, не вдаваясь в работу со струнными и оркестровками, я сосредоточился на аналоговых синтезаторах. Более прямолинейных, понятных для восприятия звуках. В некотором смысле это возвращение к началу EMPEROR, когда, с одной стороны, мы использовали оркестровки, вдохновленные киношными саундтреками авторства Джона Уильямса и Джерри Голдсмита, а, с другой, фанатели по всем этим призрачно-мрачным синтезаторным темам, а-ля саундтрек к карпентеровскому «Хэллоуину».

Помимо всего прочего, в последнее время я слушаю современный R&B и хип-хоп с их глубочайшими 808 басами. В некотором смысле это даже мрачнее, чем многие образчики метала или блэк-метала. В них есть глубина и энергетика, которые меня очаровывают, — поэтому я также хотел использовать аранжировки, характерные для данных жанров».