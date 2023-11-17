Новинка IHSAHN «Pilgrimage To Oblivion». «Я подумал: что будет, если в этот раз я подниму планку сразу в десять раз выше?»Новинки и новости
Еще одна новинка, мимо которой не пройдешь, — ибо старина Исан, во что бы ни ввязывался, остается одним из самых креативных, незакомплексованных, диковинных метал-творцов современности — что ожидать от которого, представляешь лишь смутно, и слушаешь, удивляешься (иногда, возможно, не до конца понимая, что происходит), и ждешь еще. В общем, в феврале у него выходит новый полноформатный альбом Ihsahn, сразу в двух версиях: рОковой и оркестровой. А песню «Pilgrimage To Oblivion», объединившую два этих мира, оценить можно прямо сейчас.
«В среднем в своей жизни я записывал альбом каждые два года, начиная с возраста 16 лет. Это предоставило возможность исследовать разные творческие области, так что сейчас, работая над восьмым сольником, я подумал: что будет, если в этот раз я подниму планку сразу в десять раз выше? В глубине души я хочу играть блэк-метал: дистортированные гитары, скрим и это вот все, — однако начиная с ранних записей EMPEROR, всегда также присутствовали клавишные партии, инспирированные классическими саундтреками авторства Jerry Goldsmith, John Williams, Bernard Herrmann, John Carpenter и т.д.
Так что я решил, с одной стороны, представить новый материал во всей метал-мощи и выразительности, а с другой, аранжировать оркестровки так, чтобы они звучали самоценно. То есть как бы вписать саундтрек в метал-структуры, тем самым подчеркивая разные, временами контрастирующие оттенки, вариации одной и той же музыки. В общем, в итоге я написал партитуру для фортепиано и переаранжировал ее для исполнения рок-группой и оркестром, так чтобы все переплеталось и работало одновременно».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 137
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Комментарии
Дружище Христос:
Hemorrhoids написал(а):
Дружище Христос написал(а):
тебя-то все если хотели бы повстречать, так только чтобы обнять и расцеловать
Ну слава Богу-появился!Я ночь не с…
Hemorrhoids:
Дружище Христос написал(а):
тебя-то все если хотели бы повстречать, так только чтобы обнять и расцеловать
Ну слава Богу-появился!Я ночь не спал,волновался �…
Дружище Христос:
Hemorrhoids написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Ведь, я так думаю, они оба фирмачи из конкурирующих ведомств.
Не.Я не фирмач.Этот хуй-да.Хорошо бы узнать где конк…
Hemorrhoids:
Ему надо было для полного и сногсшибательного филармонического эффекта добавить в оркестр дударей и ложечников.И арфисток не хватает.Без арфисток дослушивать не �…
Hemorrhoids:
Писюн с глазами написал(а):
Ведь, я так думаю, они оба фирмачи из конкурирующих ведомств.
Не.Я не фирмач.Этот хуй-да.Хорошо бы узнать где конкретно обретаетс…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Ну Наконец-то! А то я всё ждал, когда же Дружище не выдержит, и не начнёт препираться с Гемороидсом Интересно, до попыток деанона де…
Другой Александр:
Ну Наконец-то! А то я всё ждал, когда же Дружище не выдержит, и не начнёт препираться с Гемороидсом…
Hemorrhoids:
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Доброго вечерочка!
Ты ещё глупее чем предполагалось.Я не запоминаю ников,мне оно не принципиально.И я прекрасно знал что ты рано…
Дружище Христос:
Hemorrhoids написал(а):
Дружище Христос написал(а):
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Неплохо.Читал на днях как ты сетовал по поводу своей маленькой письки…ну не мудак? Моск у тебя малень…
Hemorrhoids:
Дружище Христос написал(а):
Как сам-то?
Неплохо.Читал на днях как ты сетовал по поводу своей маленькой письки…ну не мудак? Моск у тебя маленький,и человечиш�…
Дружище Христос:
Hemorrhoids написал(а):
Дружище Христос написал(а):
М, так-так. Что тут у нас. Запредельное высокомерие. Характерная вырвиглазная расстановка пробелов. Много постов …
Hemorrhoids:
Дружище Христос написал(а):
М, так-так. Что тут у нас. Запредельное высокомерие. Характерная вырвиглазная расстановка пробелов. Много постов подряд. «Не бля,я т…
Дружище Христос:
М, так-так. Что тут у нас. Запредельное высокомерие. Характерная вырвиглазная расстановка пробелов. Много постов подряд. «Не бля,я таки допишу»
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ДОРОГ�…
Ему надо было для полного и сногсшибательного филармонического эффекта добавить в оркестр дударей и ложечников.И арфисток не хватает.Без арфисток дослушивать не буду.