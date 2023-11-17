Ihsahn
17.11.2023

Новинка IHSAHN «Pilgrimage To Oblivion». «Я подумал: что будет, если в этот раз я подниму планку сразу в десять раз выше?»

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Еще одна новинка, мимо которой не пройдешь, — ибо старина Исан, во что бы ни ввязывался, остается одним из самых креативных, незакомплексованных, диковинных метал-творцов современности — что ожидать от которого, представляешь лишь смутно, и слушаешь, удивляешься (иногда, возможно, не до конца понимая, что происходит), и ждешь еще. В общем, в феврале у него выходит новый полноформатный альбом Ihsahn, сразу в двух версиях: рОковой и оркестровой. А песню «Pilgrimage To Oblivion», объединившую два этих мира, оценить можно прямо сейчас.

«В среднем в своей жизни я записывал альбом каждые два года, начиная с возраста 16 лет. Это предоставило возможность исследовать разные творческие области, так что сейчас, работая над восьмым сольником, я подумал: что будет, если в этот раз я подниму планку сразу в десять раз выше? В глубине души я хочу играть блэк-метал: дистортированные гитары, скрим и это вот все, — однако начиная с ранних записей EMPEROR, всегда также присутствовали клавишные партии, инспирированные классическими саундтреками авторства Jerry Goldsmith, John Williams, Bernard Herrmann, John Carpenter и т.д.

Так что я решил, с одной стороны, представить новый материал во всей метал-мощи и выразительности, а с другой, аранжировать оркестровки так, чтобы они звучали самоценно. То есть как бы вписать саундтрек в метал-структуры, тем самым подчеркивая разные, временами контрастирующие оттенки, вариации одной и той же музыки. В общем, в итоге я написал партитуру для фортепиано и переаранжировал ее для исполнения рок-группой и оркестром, так чтобы все переплеталось и работало одновременно».

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1 comment

  • Hemorrhoids написал(а):

    Ему надо было для полного и сногсшибательного филармонического эффекта добавить в оркестр дударей и ложечников.И арфисток не хватает.Без арфисток дослушивать не буду.

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