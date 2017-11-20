Новая тема MACHINE HEAD «Beyond The Pale». Robb Flynn: «Не ожидайте тяжести от будущего альбома»

Как-то за чередой концертов прошла мимо кассы новинка от MACHINE HEAD. А тем временем группа опубликовала тему «Beyond The Pale» из альбома Catharsis, который появится в январе. Робб предупредил сразу: экстремальщины от будущего релиза не ждите. Будет грув и мелодика. «А также сопли в сахаре», — добавили слушатели от себя, оценив новый трек.
«Я всем повторяю: не ожидайте тяжести от следующего альбома, — сказал Флинн, — в нем будет очень много мелодичного материала. В отличие от The Blackening, который был самым убойным и тяжелым в нашей истории, Catharsis станет самым, наверное, мелодичным. И грувовым одновременно. Это новая дорога для нас — с классными, тем не менее, песнями».
Молодящиеся комерсы, утратившие связь с реальностью. Группа одного вымученного, но всё-таки местами годного (дебютного) альбома. А когда-то разогревали Slayer в легендарные времена и даже повлияли на них, судя по тому, что выпустили последние после совместного тура. Но тогда это ещё было как-то по-мужски. Что будет дальше. Наверное, гендерные откровения и прочие модные в нынешней матрице тренды. Всё понятно. Яркий пример того, что уйти вовремя — важно
А мне прошлый понравился, не знаю.
Фуфло
Нормальная тема. Конечно, не такая хитовая, как Now We Die, которая предваряла предыдущий альбом, но вполне на уровне. В любом случае делать вывод о грядущем релизе на основании одной песни, наверно, преждевременно. Мне почему-то кажется, что совсем рожном альбом не будет. Но время покажет