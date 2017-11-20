Новая тема MACHINE HEAD «Beyond The Pale». Robb Flynn: «Не ожидайте тяжести от будущего альбома»

Как-то за чередой концертов прошла мимо кассы новинка от MACHINE HEAD. А тем временем группа опубликовала тему «Beyond The Pale» из альбома Catharsis, который появится в январе. Робб предупредил сразу: экстремальщины от будущего релиза не ждите. Будет грув и мелодика. «А также сопли в сахаре», — добавили слушатели от себя, оценив новый трек.

«Я всем повторяю: не ожидайте тяжести от следующего альбома, — сказал Флинн, — в нем будет очень много мелодичного материала. В отличие от The Blackening, который был самым убойным и тяжелым в нашей истории, Catharsis станет самым, наверное, мелодичным. И грувовым одновременно. Это новая дорога для нас — с классными, тем не менее, песнями».