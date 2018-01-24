Мнение. MACHINE HEAD, Robb Flynn об отказе играть на фестивалях: «В большинстве случаев организаторы создают огромную говносолянку»

Пока вы решаете, на какой именно фестиваль потратить свои силы и сбережения, Robb Flynn, автор одного из самых неоднозначных альбомов этого месяца (да-да, Catharsis MACHINE HEAD уже слили — и, есть мнение, разочарованных новым упрощенным упопсованным направлением окажется немало), рассказал, чем, по его флинновскому мнению, все эти фесты дерьмовы. И почему его группа игнорирует приглашения на них поиграть.

Robb Flynn Machine Head «На последнем фестивале, в котором мы приняли участие, все, чего я хотел во время шоу, — это убраться со сцены как можно быстрее. Дождь лил адски, я продрог до волосков на жопе, и весь аппарат был залит водой. Народ сгрудился в своих куртках по колено в грязище, и я, оглянувшись, подумал: «В какой же именно момент метал превратился во все это?» Когда плохо и нам на сцене, и людям, которые стоят и смотрят внизу.

Нет, безусловно, случаются крутые фесты, со своей собственной тематикой и атмосферой. Это прекрасно. Но в большинстве случаев организаторы создают огромную говносолянку, и большинство групп не могут позволить себе от нее отказаться.

MACHINE HEAD играли на фестах в течение 23 лет — теперь же, кажется, пора попробовать вести себя как-то иначе. Ибо то, что работало 15 лет назад, 10 лет или даже 5 лет тому, не обязательно хорошо пойдет в настоящий момент. Все меняется, и меняется быстро. В музыкальном бизнесе я уже 32 года, и могу отметить определенно: никогда перемены не были столь разительны, как в последнюю пятилетку. Это не хорошо и не плохо. Это лишь повод оглянуться на себя, оценить происходящее со стороны и решить, что и как теперь делать.

Безусловно, мы зарабатываем гораздо меньше, играя сольные шоу вместо фестов. Мы охватываем гораздо меньшую аудиторию. Однако, каков бы ни был профит, в чем его смысл, если теряется связь между нами и нашей аудиторией? Где такой связи нет, нам нет нужды появляться. Пускай перед нами будет 3000 человек, а не 30000, но эти три тысячи станут слушать, отрываться на грани безумия, а я — ощущать невероятную близость между всеми нами. По сути, это — единственная причина для меня продолжать выступать: ощущать взаимосвязь, самоотдачу, которая объединяет нас всех».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 25.01.2018 в 00:23

    Хорошая новость.

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  2. Батхед 25.01.2018 в 08:48

    Вывод какой? Флинн однажды замёрз и промок, поэтому фесты это гавно.

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  3. Diamond 25.01.2018 в 10:34

    Такой подход безусловно имеет право на жизнь. Очевидно, что на сольных выступлениях публика лояльнее к ним, чем на 30-тысячном фесте, где Машина вряд ли числится среди основных хэдов. С другой стороны, я не уверен, что Роб честен в отношении финансов — вряд ли они зарабатывают на фестах столько, сколько на сольниках.

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