Парочку выгнали с концерта MACHINE HEAD за секс под сценой

Текущий тур MACHINE HEAD, подогретый новостями об уходе половины состава, так взволновал некоторых фанатов, что под «Davidian» некая парочка организовала сексование прямо под сценой. За что была, к сожалению, изгнана.

«San Diego! Сраное безумное дерьмо! — восторженно написали музыканты, — когда парня с подружкой выгоняют за секс под «Davidian» (в первом ряду танцпола, никак не менее!), вы знаете… это совершенное сумасшествие! Нет, кроме шуток. Какой нам оказан прием, мы просто в шоке! Эпические серкл-питы, очумелые прыжки, сиськи, пение, краудсерфинг, и вот еще секас?!

Мы не виделись с Сан-Диего 11 лет, и вот официально вернулись! Это самое офигенное шоу в вашем потрясающем городе на все времена, в также одно из самых диких в нынешнем туре. Спасибо за незабываемую ночь!»

Любопытно, что именно в Сан-Диего пару лет назад парочка занималась оральным сексом на концерте DEAD KENNEDYS — после чего попала в новости и была оштрафована. Быть может, это город маньяков? С другой стороны, недовольным вроде никто не остался…