MACHINE HEAD возвращаются в боевую форму? Слушаем новый миник группы «Arrows In Words From The Sky»

В последние годы MACHINE HEAD мало радовали: меняли состав и ссорились, занимались перезаписями-переизданиями и попсовым нытьем про баб. Но настал 2021-й и, кажется, принес шанс на нечто приличное.

Несколько дней назад под общей вывеской Arrows In Words From The Sky группа выпустила три новых темы: яростно-безбашенную «Become The Firestorm» (единственно, не понравился тонкий чистый голосок среди общего бодрого молотилова: это Jared MacEachern постанывает, что ли? зачем?); пружинистую «Rotten», а также титульную, наполовину балладную, душевную «Arrows In Words From The Sky».

Flynn: «Три этих песни представляют MACHINE HEAD лучше, чем любые мои попытки что-либо объяснить. То, как они появлялись, обретали форму, позволяет верить, что будущее команды выглядит более многообещающим, чем мы сами предполагали. Я чувствую себя живым — теперь, когда удалось облечь хаос, боль, смятение и — да, конечно, — надежду в музыкальную форму. Надеюсь, вы также это ощутите. Ведь именно для того, по большому счету, оно и создавалось».

В общем, результат звучит действительно недурно — и, глядишь, новый состав (в коем на гитаре, к слову, Vogg из DECAPITATED) доиграется до крутого лонгплея.

