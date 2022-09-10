Robb Flynn: «Я мог умереть в ночь, которая предполагалась быть одной из лучших в жизни»

MACHINE HEAD недавно реализовали альбом Of Kingdom And Crown — и, слава Люциферу, он действительно хорош! А ведь, судя по недавнему интервью Флинна, его славная карьера могла не добраться не только до 2022-го, но и в принципе прекратиться еще на этапе дебюта.

«Помню вечер, когда мы подписали контракт с Roadrunner Records на выпуск Burn My Eyes. Бывший зам главы лейбла Monte Connor приехал и заключил сделку. На сцене он нас даже не видел — просто посмотрел репетицию, дико проникся и сказал, мол, пацаны, это круто, я вас подпишу. На то время был очень завидный контракт.

Так вот, когда все бумаги были готовы, я ушел в загул, в клуб под названием «The Omni» в Окленде. Тусил там с друзьями, и один из них предложил: «Блин, вы только что получили контракт, пойдем вмажем героина по поводу!» И я такой, мол, окей, давай, звучит соблазнительно. Почему я так сказал, просто хз.

Я баловался подобным время от времени — в наркоте было нечто романтическое, что ли. Да, я немного романтизировал героин. Хотя уже были хреновые опыты, и пару раз он мне сильно вредил.

Например, я был фанат по группе FEAR и хотел добраться до их концерта. Никогда не видел вживую! Всю дорогу, пока ехали на концерт, мы в дружищем нюхали героин из ложки — такой, знаете, жидкий. А затем я блевал. Страшно блевал, буквально выворачивался наизнанку каждые пять минут. Мы не могли добраться до клуба, постоянно приходилось останавливаться. И когда наконец зашли внутрь, парни играли последнюю тему. И я такой: «Бля, только что проблевал любимую банду». А потом они развалились.

Впрочем, не то что б меня это чему-либо особенно научило. Так что на предложение вмазать героина в честь Roadrunner не отказался.

Мы поехали домой к дилеру. Должен сказать, я никогда не колюсь сам. Вот просто не могу воткнуть иглу в руку — совершить этот акт. Кто-то всегда помогает. И… короче, в ту ночь был передоз. Я очнулся в туалете, мордой в луже блевотины. Дилер обрадовался: «Да ты жив!» Они боялись, что я там и помер, передознувшись. И уж конечно, не собирались звать помощь и копов. Баз понятия, что бы стало, если б я правда сдох.

Это могло случиться в ночь, которая предполагалась быть одной из лучших в жизни. И потом никаких там «Davidian», Burn My Eyes, ничего. Спустя пять дней помер мой друг Джимми, от того же дурного героина, что я принимал. Передоз. Я стоял на его похоронах и думал: «А ведь мог лежать там. Мог лежать там вместо него». Это стало мощным потрясением. Заставило пересмотреть свою отношение к жизни, сказать самому себе, мол, пора вынимать голову из жопы и начинать ею (головой) думать.

Время тогда и правда было безумное. И как я вел себя тогда, что творил тогда, легло в песни, в тексты. Я бы мог повторить тот же Burn My Eyes сейчас музыкально, но не лирически. То была другая жизнь, другие темы. Скажем, «Blood For Blood» — о насилии, драках. Я в них влезал постоянно. Постоянно лез на рожон, вымещал на других свою злость на мир и на себя самого. MACHINE HEAD забанили в трех клубах.

Я жил в полном хаосе, употреблял вещества, расстался с подругой, встречался одновременно с четырьмя стриптизершами. Правду вам говорю: хотите провести шесть самых сумасшедших месяцев своей жизни — заведите себе сразу четверых баб из стриптиз-клубов».

Сейчас дядя, понятно, подугомонился, постарел, помудрел — но, к счастью, на Of Kingdom And Crown до сих пор хватает злобы с агрессией. Оцените альбом, кто еще не успел.

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