of kingdom and crown machine head
13.04.2022

Бодрейшая премьера. Новый клип MACHINE HEAD «Choke On The Ashes Of Your Hate»

Новинки и новости

В прошлом году на «Arrows In Words From The Sky» MACHINE HEAD показали очень недурную экстремальную форму, дав надежду, что будущий альбом, с обновленным составом и приободрившимся Флинном, вернет часть аудитории, отвалившейся после дурацкого Catharsis 2018 года. И пока все идет действительно хорошо.

Вчера группа показала клип на тему «Choke On The Ashes Of Your Hate» из будущего лонгплея Of Kingdom And Crown — и это, наверное, самый металлический метал, который от Роба и его группы поставлялся в течение последних лет! Ярость, остервенелость, хлесткие риффы и вокал, шинкующий фразы, будто новенький кухонный комбайн — салат оливье. Плюс к альбому прилагается какая-то концептуальная история, основанная японском аниме, которое смотрят детишки Роба, — но, в общем, не так уж и важно, о чем он орет. Главное — как. И в каком инструментально-техническом сопровождении.

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2 комментария

  • Александр написал(а):

    Анастасия, Вам нравится как у Вас тут воняет? Не умнее ли будет закрывать комментарии под новостями сами знаете какой тематики?

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  • Anastasiya написал(а):

    Тут демократия (почти), так что на здоровье.

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