Бодрейшая премьера. Новый клип MACHINE HEAD «Choke On The Ashes Of Your Hate»Новинки и новости
В прошлом году на «Arrows In Words From The Sky» MACHINE HEAD показали очень недурную экстремальную форму, дав надежду, что будущий альбом, с обновленным составом и приободрившимся Флинном, вернет часть аудитории, отвалившейся после дурацкого Catharsis 2018 года. И пока все идет действительно хорошо.
Вчера группа показала клип на тему «Choke On The Ashes Of Your Hate» из будущего лонгплея Of Kingdom And Crown — и это, наверное, самый металлический метал, который от Роба и его группы поставлялся в течение последних лет! Ярость, остервенелость, хлесткие риффы и вокал, шинкующий фразы, будто новенький кухонный комбайн — салат оливье. Плюс к альбому прилагается какая-то концептуальная история, основанная японском аниме, которое смотрят детишки Роба, — но, в общем, не так уж и важно, о чем он орет. Главное — как. И в каком инструментально-техническом сопровождении.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 145
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Комментарии
- Anastasiya: Тут демократия (почти), так что на здоровье.
- Александр: Анастасия, Вам нравится как у Вас тут воняет? Не умнее ли будет закрывать комментарии под новостями сами…
- Тварь: Другой Александр написал(а): Тварь написал(а): Другой Александр написал(а): Тварь написал(а): Другой Александр…
- Другой Александр: Ad Noctum написал(а): Тварь написал(а): Расскажи про это Гапону. Он стесняться в ответе не будет, я…
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Анастасия, Вам нравится как у Вас тут воняет? Не умнее ли будет закрывать комментарии под новостями сами знаете какой тематики?
Тут демократия (почти), так что на здоровье.