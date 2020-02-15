«MACHINE HEAD опять записали какую-то фигню»

По прослушиванию нового сингла MACHINE HEAD «Circle The Drain» выводы просятся неутешительные: тотальная перезагрузка состава не помогла. Взяв на Catharsis ориентир на беззубый мэйнстрим-ню-метал-рок, Робб продолжил катать вату и на «Circle The Drain». Только без старых коллег. Грубый кач, риффаж, напор и динамика? Возможно, все это будет в турне «Burn My Eyes». А на представленном сингле — радио-френдли нытье про баб кризис.

Сам Flynn описывает «Circle The Drain» как антивалентинку. «Песня вдохновлена одним моим знакомым, который вернулся из Афганистана и сразу расстался со своей девушкой. Она мутила воду, потом впала в параноидальные мысли, будто он ее преследует, потом свела его с ума. Мы с ним беседовали аккурат в день Святого Валентина, и в какой-то момент прозвучала фраза: «They were just circling the drain». Меня она зацепила, и спустя пару дней вписалась в песню, над которой я работал.

В известном смысле есть параллели и с моей жизнью: расставание с двумя участниками команды, двумя давними друзьями, развод… Это был сезон расставаний и их последствий: друзья начали занимать чьи-то стороны, переставать приглашать на какие-то мероприятия, эмоциональное и социальное давление — в общем, как бывает всегда, когда наступает конец отношениям».