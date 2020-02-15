«MACHINE HEAD опять записали какую-то фигню»

По прослушиванию нового сингла MACHINE HEAD «Circle The Drain» выводы просятся неутешительные: тотальная перезагрузка состава не помогла. Взяв на Catharsis ориентир на беззубый мэйнстрим-ню-метал-рок, Робб продолжил катать вату и на «Circle The Drain». Только без старых коллег. Грубый кач, риффаж, напор и динамика? Возможно, все это будет в турне «Burn My Eyes». А на представленном сингле —
радио-френдли нытье про баб кризис.
Сам Flynn описывает «Circle The Drain» как антивалентинку. «Песня вдохновлена одним моим знакомым, который вернулся из Афганистана и сразу расстался со своей девушкой. Она мутила воду, потом впала в параноидальные мысли, будто он ее преследует, потом свела его с ума. Мы с ним беседовали аккурат в день Святого Валентина, и в какой-то момент прозвучала фраза: «They were just circling the drain». Меня она зацепила, и спустя пару дней вписалась в песню, над которой я работал.
В известном смысле есть параллели и с моей жизнью: расставание с двумя участниками команды, двумя давними друзьями, развод… Это был сезон расставаний и их последствий: друзья начали занимать чьи-то стороны, переставать приглашать на какие-то мероприятия, эмоциональное и социальное давление — в общем, как бывает всегда, когда наступает конец отношениям».
Between the cocaine and the lies
The truth and alibis
Excuses don’t mean anything when tears run down our eyes
All I do is remember, last September
Sitting in your car
And hearing «Man, I gotta go»
And I wish it wasn’t so
But we were circling the drain
But we were circling the drain
Just can’t change
Get the fuck away from me
Get the fuck away from me
Get the fuck away from me
Get the fuck away
Купил билет на концерт в Питере, посмотрел на YT гиг в Нью-Йорке — похоже надо приходить на час позже, когда будут валить альбом Burn My Eyes, без всяких соплей. Мне вообще, кроме первого альбома, больше ничего не интересно в творчестве Роба Флинна.
Какой-то Линкин парк. Флинн кризис среднего возраста поймал.
«MACHINE HEAD опять записали какую-то фигню»
Аплодирую стоя!Какой гениальный заголовок!!!!!!!!!Фигню они записывают имхо с момента их создания.
Записали — и ладно. Им не в первой..