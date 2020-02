«MACHINE HEAD опять записали какую-то фигню»

По прослушиванию нового сингла MACHINE HEAD «Circle The Drain» выводы просятся неутешительные: тотальная перезагрузка состава не помогла. Взяв на Catharsis ориентир на беззубый мэйнстрим-ню-метал-рок, Робб продолжил катать вату и на «Circle The Drain». Только без старых коллег. Грубый кач, риффаж, напор и динамика? Возможно, все это будет в турне «Burn My Eyes». А на представленном сингле — радио-френдли нытье про баб кризис.

Сам Flynn описывает «Circle The Drain» как антивалентинку. «Песня вдохновлена одним моим знакомым, который вернулся из Афганистана и сразу расстался со своей девушкой. Она мутила воду, потом впала в параноидальные мысли, будто он ее преследует, потом свела его с ума. Мы с ним беседовали аккурат в день Святого Валентина, и в какой-то момент прозвучала фраза: «They were just circling the drain». Меня она зацепила, и спустя пару дней вписалась в песню, над которой я работал.

В известном смысле есть параллели и с моей жизнью: расставание с двумя участниками команды, двумя давними друзьями, развод… Это был сезон расставаний и их последствий: друзья начали занимать чьи-то стороны, переставать приглашать на какие-то мероприятия, эмоциональное и социальное давление — в общем, как бывает всегда, когда наступает конец отношениям».

Between the cocaine and the lies

The truth and alibis

Excuses don’t mean anything when tears run down our eyes

All I do is remember, last September

Sitting in your car

And hearing «Man, I gotta go»

And I wish it wasn’t so

But we were circling the drain

But we were circling the drain

Just can’t change

Get the fuck away from me

Get the fuck away from me

Get the fuck away from me

Get the fuck away