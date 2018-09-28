Из MACHINE HEAD уходит половина состава

Внезапные новости от MACHINE HEAD, которые 4 октября начинают североамериканский тур. Robb Flynn заявил, что по окончанию гастролей группу покинут гитарист guitarist Phil Demmel и барабанщик Dave McClain. Статус басиста Jared MacEachern пока неизвестен.

«Мы стали слишком разными. Как люди, как музыканты, — ошарашил фанатов «машиноголовых» Робб, — похоже, я слишком крепко натянул вожжи и придушил этих ребят». Тем не менее, заверил он, заявленный тур пройдет согласно плану, в прежнем составе, чтобы стать «бенефисом прожитой эпохи команды». «Возможно, эта была лучшая эра MACHINE HEAD. Возможно, это был лучший состав». Что будет после тура, пока не знает никто.