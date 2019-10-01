Перекись населения: MACHINE HEAD выпустили «Burn My Eyes». Опять

«Можно ли пилить опилки?» — спрашивал многомиллионных читателей Дейл Карнеги, намекая, будто ковыряться в прошлом бессмысленно. Но Роб Флинн, возможно, с ним бы поспорил. После недружественного расставания с давними коллегами по MACHINE HEAD лидер проекта решил как следует перепилить напиленное в 1994 году и перезаписать дебютник Burn My Eyes. А затем взять мужиков из DECAPITATED и DEVILMENT — да отправиться в юбилейный «Burn My Eyes»-тур. Ибо гулять так гулять!

В общем, для начала Флинн обзвонил музыкантов раннего MH — и в составе Robb Flynn-Jared MacEachern-Chris Kontos-Logan Mader в калифорнийской студии Sharkbite Studios Burn My Eyes был празднично перезаписан. «Это не было, знаете, типа «мы стараемся воссоздать настроения 25-летней давности, — убеждает Флинн, попутно отметив, что Крис с Логаном миллион лет не брались за инструменты, — это были просто мы, в настоящем времени, ловящие текущий момент и получающие от него удовольствие. Было крутейше! Ведь некоторые из нас не играли эти песни в течение долгих-предолгих лет! В итоге все получилось очень хорошо». И, главное, свежо.

5 октября начнется обширный гастрольный тур группы, который с перерывами продлится аж до лета 2020. В концертном составе нынешних MACHINE HEAD значатся гитарист DECAPITATED Wacław «Vogg» Kiełtyka и драммер DEVILMENT Matt Alston, которым представился шанс не только заработать хороших денег, но и реализовать давние фанатские мечты. «Для меня невероятная честь стоять на сцене с могучими MACHINE HEAD, — восхищается Vogg, — я вырос на их музыке, я в 13 лет разучивал песни Burn My Eyes, который до сих пор остается одним из любимейших релизов на все времена! Он сформировал меня как музыканта».

Ну а когда опилки закончатся, нам непременно покажут новую песню. Которую записали еще прошлой зимой. Она называется «Do Or Die», и Робб характеризует тему как «наиэкстремальнейшую». И еще да… пока альбомов не будет. По словам автора, MACHINE HEAD переходят на сингловый формат: постоянный поток новых песен, которые избавят фанатов от томительного ожидания полноформатных релизов.

Хотя, в общем-то, новые вовсе можно и не выпускать: просто, к примеру, ежегодно, переписывать старые. Вон, The Burning Red исполняется 20 лет. Чем не повод?