Phil Demmel об уходе из MACHINE HEAD: «Группа стала сольным проектом Робба. В последние годы все остальные только и делали, что получали зарплату»

Phil Demmel, покинув «машиноголовых», давеча решил возродить олдовую трэш-метал формацию VIO-LENCE, ну и, между делом, рассказал-таки, на какой ноте состоялось расставание Робба с половиной команды.

«Я не хочу никого поливать грязью, — начал музыкант, — Робб — офигенный музыкант, да и время, что мы вместе провели в MACHINE HEAD, было офигенным. Просто в последние годы все стало не так. Мы перестали работать как команда. Перестали быть на одной волне — теперь «волну» задавал только Робб.

В записи Catharsis я участвовал минимально. И да, этот альбом мне не нравится. То есть были, конечно, моменты, которые, кажется, я делал неплохо — например, аранжировка «California Bleeding». Но когда Робб написал к ней текст… блин, честно, мне захотелось забрать свои риффы обратно! Не для того я их придумал.

Да и вообще, я не подписывался на участие в сольном проекте Робба Флинна, а MACHINE HEAD, по сути, им стала. В последние годы все остальные только и делали, что получали зарплату. А мне не нравится такой расклад, весь этот стресс и сыплющиеся со всех сторон указания: «так не делай», «не стой тут», «не говори так», «не пой на концертах», «не указывай мне».

Продолжится ли после нашего ухода команда? Я в этом абсолютно уверен. Думаю, найти гитариста, который сможет сыграть то, что скажет Робб, вообще не вопрос. Также и барабанщика. Я, конечно, писал много музыки (The Blackening и Unto The Locust без моего вклада звучали бы совершенно иначе!) — но в какой-то момент это в любом случае перестало иметь значение. Теперь там остался Робб, остался крутейший басист Джаред — и, в общем, все будет, как того хочет Флинн.

..В последний тур, если честно, я не хотел ехать. Надеялся, что мне найдут замену. Но потом Дэйв сказал: «Если сейчас уйдешь ты, то не поеду и я». А все это закончилось бы отменой гастролей. Так что мы решили воздать последние почести. Ощущение было странное. Мы с Роббом не разговаривали, атмосфера была очень натянутой, и на сцене выглядело, как будто играется из-под палки. Осталось неприятное послевкусие. Не то чтобы горечь…. но черт его знает, я до сих пор не уверен, что смирился с тем, как все в итоге закончилось».