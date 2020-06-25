25.06.2020

Неплохая идея для клипа: новое видео INNER MISSING «Chasing The Wind»

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Российская готик-дэз-думовая группа INNER MISSING занимается микшированием восьмого альбома Deluge — причем попутно вокалист/гитарист Павел ‘Sigmund’ Краснов отрабатывает пандемические будни в приемном отделении инфекционной больницы Санкт-Петербурга. Времени заниматься музыкой не то чтобы много, но… новинками они делиться не устают. Любопытное решение дуэт придумал для клипа на тему «Chasing The Wind» с прошлого диска: визуал отрисовала «песочная» художница Татьяна Петровская.

Несмотря на то, что сюжет видео незамысловат и даже несколько банален (как и сама музыка INNER MISSING), изящная работа мастера не позволяет закрыть вкладку, не досмотрев, не дочитав последние строчки. Завораживает, прочувствованно, элегично. А также подбрасывает идею для клипа всем тем, кто устал бегать по лесам, кустам и озерам.

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1 comment

  • Виктор написал(а):

    это кстати далеко не первый их крутой клип

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