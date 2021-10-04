Исследователи: кокаин и MDMA, обнаруженные в реке после фестиваля Glastonbury, угрожают природе

Английский Glastonbury Festival, проводящийся ежегодно (ну, почти) уже в течение полувека, стал объектом научной работы. Так, группа британских ученых (с) провела исследования воды в реке Whitelake River, в которую впадают два ручья неподалеку от места проведения феста, — и осознали, что у местной рыбы (в числе видов которой — редкий и охраняемый европейский угорь) большие проблемы с наркотиками.

В готовящемся для публикации в научных изданиях отчете анализируются данные проб воды, собранные за несколько недель до, во время проведения и после фестиваля 2019 года. Согласно им, когда река минует место скопления меломанов (а в 2019 году их число составило 203000), в ней резко повышается уровень концентрации наркотических веществ, в том числе кокаина и MDMA. В сравнении с истоком реки содержание MDMA увеличивалось в 104 раза; кокаина и бензоилэкгонина — в 40 раз. Также нелегальные субстанции были найдены в соседней реке Redlake River.

«Загрязнение окрестных вод наркотическими субстанциями посредством мочи посетителей происходит на всех музыкальных фестивалях, — говорит автор исследования, — но в случае с Glastonbury дела обстоят хуже прочих, потому как место его проведения находится аккурат возле реки, и жидкости организма не успевают как следует отфильтроваться почвой прежде чем проникнуть в хрупкую водную экосистему».

В результате страдают рыбы и прочая живность: у местных речных обитателей отмечены гормональные нарушения, врожденные изменения в жабрах и прочие неполадки.

И хотя организаторы феста в преддверии очередных выпусков проводят обучающую кампанию «Не ссы на землю», объясняющую, чем это чревато, усилий и пояснений, кажется, недостаточно. Может, запретить посетителям жрать наркоту, например?..

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