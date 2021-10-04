Исследователи: кокаин и MDMA, обнаруженные в реке после фестиваля Glastonbury, угрожают природе

Исследователи: кокаин и MDMA, обнаруженные в реке после фестиваля Glastonbury, угрожают природеБлог
Английский Glastonbury Festival, проводящийся ежегодно (ну, почти) уже в течение полувека, стал объектом научной работы. Так, группа британских ученых (с) провела исследования воды в реке Whitelake River, в которую впадают два ручья неподалеку от места проведения феста, — и осознали, что у местной рыбы (в числе видов которой — редкий и охраняемый европейский угорь) большие проблемы с наркотиками.
В готовящемся для публикации в научных изданиях отчете анализируются данные проб воды, собранные за несколько недель до, во время проведения и после фестиваля 2019 года. Согласно им, когда река минует место скопления меломанов (а в 2019 году их число составило 203000), в ней резко повышается уровень концентрации наркотических веществ, в том числе кокаина и MDMA. В сравнении с истоком реки содержание MDMA увеличивалось в 104 раза; кокаина и бензоилэкгонина — в 40 раз. Также нелегальные субстанции были найдены в соседней реке Redlake River.
«Загрязнение окрестных вод наркотическими субстанциями посредством мочи посетителей происходит на всех музыкальных фестивалях, — говорит автор исследования, — но в случае с Glastonbury дела обстоят хуже прочих, потому как место его проведения находится аккурат возле реки, и жидкости организма не успевают как следует отфильтроваться почвой прежде чем проникнуть в хрупкую водную экосистему».
В результате страдают рыбы и прочая живность: у местных речных обитателей отмечены гормональные нарушения, врожденные изменения в жабрах и прочие неполадки.
И хотя организаторы феста в преддверии очередных выпусков проводят обучающую кампанию «Не ссы на землю», объясняющую, чем это чревато, усилий и пояснений, кажется, недостаточно. Может, запретить посетителям жрать наркоту, например?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 208
Читайте также:
- Репортаж: крупнейший американский рок-фестиваль Louder Than Life c четырьмя часами METALLICA!
- Никогда такого не было, и вот опять: на Steelfest 2022 окрысились леваки. SODOM оправдываются за всех
- Выступление BATUSHKA на украинском фестивале спровоцировало «сатанинский» скандал
- Увидеть Hellfest 2022 и умереть
- Стоит ли пускать на концерты невакцинированных?
- Wacken Open Air отменен; Brutal Assault предлагает альтернативный вариант
- Shawn ‘Clown’ Crahan из SLIPKNOT продает фирменный каннабис
- Организатор Hellfest: «Я несколько пессимистично настроен относительно сложившейся ситуации»
- Датская церковь устроила Copenheaven вместо фестиваля Copenhell
- Майский Isolation Festival от Century Media: INSOMNIUM, VOIVOD, BORKNAGAR, BONDED, OMNIUM GATHERUM и другие
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Исследователи: кокаин и MDMA, обнаруженные в реке после фестиваля Glastonbury, угрожают природе
-
Rob Halford снялся в забавных рекламных роликах страховой компании
-
Репортаж: крупнейший американский рок-фестиваль Louder Than Life c четырьмя часами METALLICA!
-
Стоит послушать: новая тема VOLBEAT «Shotgun Blues»
-
Видеоинтервью с Ангусом из ТОРНАДО: «Если беларусы опустят руки, мы окажемся провинцией России»
-
Рок-цитата. Bruce Dickinson: «Стоять на сцене, как болванчики, и кривляться — это, простите, не наша тема»
-
Лавкрафтианский дэз от участников AT THE GATES: THE LURKING FEAR выпускают второй альбом
-
Адвокат Мэрилина Мэнсона: «Приходя на концерт, вы должны быть готовы, что в вас полетят биологические жидкости»
-
Jeff Walker, CARCASS: «Наша манера настраивать гитары привела к появлению ряда чудовищных эффектов, типа ню-метала»
-
Встречайте норвежский блэковый суперпроект DOLD VORDE ENS NAVN
Комментарии
- Ad Noctum: Ігор написал(а): Нет никаких русских,есть кацапы.ПНХ,ватная мразь. Щеневмерлик, спокуха, давай ещё раз…
- UnGod: лучше бы что по поводу альбома написали. ведь они очень даже не плох.
- Ігор: Ad Noctum написал(а): Ігор написал(а): Да,да,да,знаем,что ублюдочную кацапню окружили со всех сторон враги:…
- Писюн с глазами: Ребята, вы не обижайтесь, но вы оба себя ведете, как дурачки
- Polaris: Странно. Я думал, после MDMA эти реки должны были пересохнуть от того, что обожравшиеся ешек говнари…
- Ad Noctum: Ігор написал(а): Да,да,да,знаем,что ублюдочную кацапню окружили со всех сторон враги:…
- Ігор: Ad Noctum написал(а): Ігор написал(а): Jensen написал(а): Зануда написал(а): Левакам везде чудятся фашисты, как…
- Bronco: Многие удивятся откуда растут корни этой группы. В 90-х была офигенная датская группа Dominus, исполнявшая…
- Ad Noctum: Ігор написал(а): Jensen написал(а): Зануда написал(а): Левакам везде чудятся фашисты, как вшивому — баня….
- Merzbow: Черчилль никогда эту фразу не говорил- хоть бы прочитали её происхождение)
- Ігор: Jensen написал(а): Зануда написал(а): Левакам везде чудятся фашисты, как вшивому — баня. Уинстон Черчилль…
- Polaris: Роб не иначе к роли Карла Маркса готовится. Я бы посмотрел.
- Polaris: Отлично. Надо будет послушать альбом и почитать тексты.
Странно. Я думал, после MDMA эти реки должны были пересохнуть от того, что обожравшиеся ешек говнари повыпивали из них всю воду.