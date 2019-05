«Мы не такие, как вы». Слушаем новую песню SLIPKNOT

…ведь она по-настоящему хороша! Тема называется «Unsainted» и войдет в августовский альбом группы We Are Not Your Kind. Также американцы показали обновленные маски и видеоклип, отснятый Шоном Крейеном a.k.a. Clown. Смотрим, слушаем прямо сейчас!

«Время для нового материала пришло, — отметил Джим Рут, — на этот раз мы ориентировались на артистов, которые выпускают не отдельные песни, а полноформатные релизы. В то время, как индустрия берет курс на сингловый формат, SLIPKNOT решили пойти обратным путем и создать полноценный лонгплей. Работа заняла долгое время, почти четыре года понадобилось, чтобы создать нужный накал эмоций, но награда за это заслужена высшего порядка».