«Мы не такие, как вы». Слушаем новую песню SLIPKNOT

…ведь она по-настоящему хороша! Тема называется «Unsainted» и войдет в августовский альбом группы We Are Not Your Kind. Также американцы показали обновленные маски и видеоклип, отснятый Шоном Крейеном a.k.a. Clown. Смотрим, слушаем прямо сейчас!

slipknotbandmay2019new-album«Время для нового материала пришло, — отметил Джим Рут, — на этот раз мы ориентировались на артистов, которые выпускают не отдельные песни, а полноформатные релизы. В то время, как индустрия берет курс на сингловый формат, SLIPKNOT решили пойти обратным путем и создать полноценный лонгплей. Работа заняла долгое время, почти четыре года понадобилось, чтобы создать нужный накал эмоций, но награда за это заслужена высшего порядка».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 16.05.2019 в 20:02

    Неплохо, в классическом для группы стиле. Лайк.

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  2. Александр 16.05.2019 в 23:27

    Ух ты! Пацаны держат марку! Как всегда говно!

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  3. Катерина 17.05.2019 в 12:27

    Мне нравится, хорошая песня.

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  4. Виктор 18.05.2019 в 00:35

    приятно что не все ещё поют под тюн

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