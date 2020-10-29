Цитата. SLIPKNOT, Shawn ‘Clown’ Crahan: «Я забрал кусочек черепа своего отца с отпечатками мозга. Подумал, что он поможет мне в творчестве»

Когда SLIPKNOT пришли к популярности, не все металисты были готовы признать группу «своей»: слишком модняво, слишком мейнстримно, да и вообще слабо вписываются в существующий черно-белый мир метал-сцены. Тем не менее, в группе есть человек, который всегда, на концертах и в жизни действовал как антимейнстримщик. Это Shawn ‘Clown’ Crahan, выходки которого достойны попадания в ряды отъявленных рок-хулиганов этого мира.

Кори вспоминает: «Однажды мы играли во Франции, и то выдался мегаэкстремальный тур: группа выступала на маленьких второстепенных сценах, у нас не было бабла, не было ничего. И каждый вечер на сцене разворачивались почти военные действия. Особенно доставлял Clown — он был непредсказуем и безумен, как обезьяна в клетке зоопарка. Например, мог насрать себе в руку в начале сета. Я тогда такой думал: «Твою ж мать, мы не сыграли еще ни секунды, а уже хочется проблеваться! Как попадать в ноты, если вокруг все в дерьме?» Порой он реально вел себя как G.G.Allin, стоя на сцене словно орк из «Властелина колец», покрытый коркой говна. Приходилось быть сильным и говорить себе: «Я это выбрал. Я выбрал эту роль и место, я сознательно тут нахожусь. И, кажется, уже жалею об этом».

Шон: «На ранних этапах существования группы я часто получал дохлых птиц, всяких других дохлых зверюшек в коробочках. (SLIPKNOT тогда возили их с собой и вдыхали запах смерти, чтобы вдохновиться перед концертом. Рассказывают истории, как одна такая птичка полностью разложилась, и фанаты в первых рядах сожрали/выпили то, что от нее осталось — прим.авт.) Но однажды девка с Восточного побережья притащила огромное сердце, то ли коровы, то ли свиньи. Помню, она подошла, стукнула меня этим сердцем по голове, бросила его и говорит: «А поставь, пожалуйста, на этом автограф!»

Шон о похоронах своего отца. В тот день музыканта заметили с видеокамерой в руке; он спустился в подвал крематория и начал документировать то, что осталось от его родителя. Далее попросил у сотрудника разрешения приблизиться к останкам, и, получив доступ, Шон принялся разгребать пепел лопаткой для чистки снега. Потом (снимая процесс на камеру) просеял его и отобрал пару косточек, которые полностью не сгорели.

«Это были кусочки черепа моего отца, и на внутренней стороне остался след его мозга — то, что осталось после того, как он сварился. Я сохранил себе такой кусочек — подумал, что он поможет мне в творчестве. Не знаю, зачем я изначально все это затеял, но ощущения были приятные: я ковырялся в пепле, сдувал его со своих рук, и все это было потрясающе реально.

Хотел бы, чтоб отец жил вечно, — в конце концов, благодаря его мошонке я и появился на свет. И вообще он дал мне в жизни много всего. Касаясь его пепла, я словно задавал вопросы и получал ответы. Я не псих, я не больной. Мне просто нужно было знать. Надо было осознать, что он умер.

Знаете, когда было прощание, моя мать все порывалась вползти в гроб, приблизиться в последний раз. Тогда его тело распухло от формалина, и я сидел думал: «Отец, еще полчаса, и я освобожу тебя от этой дряни».

В общем, к чему это все. Клоун таскает по мрачным местам камеру свою не случайно. С некоторых пор, помимо музыкальной деятельности, он занимается также видеоклипами, live-фильмами о SLIPKNOT и окружении (так, в 2017-м вышел его фестивальный фильм «Slipknot: Day of the Gusano») и кино. В 2016-м Шон дебютировал как режиссер, выпустив фильм «Officer Downe», в котором главный герой, полицейский офицер, возвратился из мертвых, чтобы продолжить выполнять свой долг.

И еще. Я как-то, наверное, не сильно следила за SLIPKNOT в этом году, но в начале 2020-го у Клоуна вышла короткометражка «Pollution» с участием других музыкантов команды. Если вы тоже его пропустили, а также мучаетесь нехваткой сумасшествия в своей жизни, рекомендую. Давайте пересмотрим этот кошмар.

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