Цитата. SLIPKNOT, Shawn ‘Clown’ Crahan: «Я забрал кусочек черепа своего отца с отпечатками мозга. Подумал, что он поможет мне в творчестве»Блог
Когда SLIPKNOT пришли к популярности, не все металисты были готовы признать группу «своей»: слишком модняво, слишком мейнстримно, да и вообще слабо вписываются в существующий черно-белый мир метал-сцены. Тем не менее, в группе есть человек, который всегда, на концертах и в жизни действовал как антимейнстримщик. Это Shawn ‘Clown’ Crahan, выходки которого достойны попадания в ряды отъявленных рок-хулиганов этого мира.
Кори вспоминает: «Однажды мы играли во Франции, и то выдался мегаэкстремальный тур: группа выступала на маленьких второстепенных сценах, у нас не было бабла, не было ничего. И каждый вечер на сцене разворачивались почти военные действия. Особенно доставлял Clown — он был непредсказуем и безумен, как обезьяна в клетке зоопарка. Например, мог насрать себе в руку в начале сета. Я тогда такой думал: «Твою ж мать, мы не сыграли еще ни секунды, а уже хочется проблеваться! Как попадать в ноты, если вокруг все в дерьме?» Порой он реально вел себя как G.G.Allin, стоя на сцене словно орк из «Властелина колец», покрытый коркой говна. Приходилось быть сильным и говорить себе: «Я это выбрал. Я выбрал эту роль и место, я сознательно тут нахожусь. И, кажется, уже жалею об этом».
Шон: «На ранних этапах существования группы я часто получал дохлых птиц, всяких других дохлых зверюшек в коробочках. (SLIPKNOT тогда возили их с собой и вдыхали запах смерти, чтобы вдохновиться перед концертом. Рассказывают истории, как одна такая птичка полностью разложилась, и фанаты в первых рядах сожрали/выпили то, что от нее осталось — прим.авт.) Но однажды девка с Восточного побережья притащила огромное сердце, то ли коровы, то ли свиньи. Помню, она подошла, стукнула меня этим сердцем по голове, бросила его и говорит: «А поставь, пожалуйста, на этом автограф!»
Шон о похоронах своего отца. В тот день музыканта заметили с видеокамерой в руке; он спустился в подвал крематория и начал документировать то, что осталось от его родителя. Далее попросил у сотрудника разрешения приблизиться к останкам, и, получив доступ, Шон принялся разгребать пепел лопаткой для чистки снега. Потом (снимая процесс на камеру) просеял его и отобрал пару косточек, которые полностью не сгорели.
«Это были кусочки черепа моего отца, и на внутренней стороне остался след его мозга — то, что осталось после того, как он сварился. Я сохранил себе такой кусочек — подумал, что он поможет мне в творчестве. Не знаю, зачем я изначально все это затеял, но ощущения были приятные: я ковырялся в пепле, сдувал его со своих рук, и все это было потрясающе реально.
Хотел бы, чтоб отец жил вечно, — в конце концов, благодаря его мошонке я и появился на свет. И вообще он дал мне в жизни много всего. Касаясь его пепла, я словно задавал вопросы и получал ответы. Я не псих, я не больной. Мне просто нужно было знать. Надо было осознать, что он умер.
Знаете, когда было прощание, моя мать все порывалась вползти в гроб, приблизиться в последний раз. Тогда его тело распухло от формалина, и я сидел думал: «Отец, еще полчаса, и я освобожу тебя от этой дряни».
В общем, к чему это все. Клоун таскает по мрачным местам камеру свою не случайно. С некоторых пор, помимо музыкальной деятельности, он занимается также видеоклипами, live-фильмами о SLIPKNOT и окружении (так, в 2017-м вышел его фестивальный фильм «Slipknot: Day of the Gusano») и кино. В 2016-м Шон дебютировал как режиссер, выпустив фильм «Officer Downe», в котором главный герой, полицейский офицер, возвратился из мертвых, чтобы продолжить выполнять свой долг.
И еще. Я как-то, наверное, не сильно следила за SLIPKNOT в этом году, но в начале 2020-го у Клоуна вышла короткометражка «Pollution» с участием других музыкантов команды. Если вы тоже его пропустили, а также мучаетесь нехваткой сумасшествия в своей жизни, рекомендую. Давайте пересмотрим этот кошмар.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 274
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Цитата. SLIPKNOT, Shawn ‘Clown’ Crahan: «Я забрал кусочек черепа своего отца с отпечатками мозга. Подумал, что он поможет мне в творчестве»
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История про папашин череп здорово трещит по швам. Крематории устроены таким образом что доступ к печам и вообще во внутренние помещения посторонним заказан. Прах выдаётся исключительно снаружи, так что протырится и ковыряться в пепле не выйдет по любому. Да ещё с разрешения!!!! Байка про распухший в формалине папин труп от тоже под вопросом. На дворе не 19ый век, и трупы уже век как не накачивают формальдегидом и не швыряют на неделю в ванны с ним.Раньше так хранили бесхозные трупы-препараты для дальнейшего изучения студентами медиками.Все эти ‘пикантные подробности’ однозначный эпатаж на публику и попросту враньё. Парень не шибко осведомлён что да как, да и не утруждался узнать.Чтобы не выставлять себя дешёвкой мог бы придумать чтонить другое. Врать уметь надо!
Допишу пожалуй ибо пройти ну никак невозможно!
/ «Я забрал кусочек черепа своего отца с отпечатками мозга/
Какими на фиг отпечатками ???? Ты бредишь чувак!!!! Ты чего насмотрелся??? В первой части моего любимого фильма ‘Фантазм’ / или во второй?-неважно/ есть сцена где работник крематория молотком в корыте долбит не сгоревшие костяры. В жизни такое возможно если труп жечь гденить в буржуйке на заднем дворе. Вот тогда останутся крупные фракции. А современные крематории высокотехнологичны,если дело происходит ни в какой нибудь Мабуту-Уганде, и выдают однородную мелкую смесь чуть крупнее поваренной соли. Блин, вспомнилась песня Бригада С со словами ‘помолчи, ты врёшь как дышишь’!!! Взрослый вроде дядя а брешешь как двоечник-школьник. Отпечатки у него.
По черепам у Мэйхема надо ж брать консультацию, а Клоун у кого брал?
Помню с ним интервью в журнале M. Тогда (1999) он сказал, что Slipknot — это ненадолго, максимум 10 лет. А вот оно как- играют до сих пор. Стыдно должно быть ему за такое враньё!
Ветошь написал(а):
По черепам у Мэйхема надо ж брать консультацию, а Клоун у кого брал?
Мне это тоже на ум пришло. У них и брал, однозначно! Но там хоть была правдоподобная история. Другое дело что имела место подмена-он таскал куриную кость но выдавал её за кусман башки самоубиенного товарисча. А тут же просто беда!
Merzbow написал(а):
Помню с ним интервью в журнале M. Тогда (1999) он сказал, что Slipknot — это ненадолго, максимум 10 лет. А вот оно как- играют до сих пор. Стыдно должно быть ему за такое враньё!
Чтота у меня никнейм сбился /задел видно кнопицы/ t chfvbkcz . Ну они на любителя и я к их числу никогда не принадлежал. Много кто и по сей день играют и при этом мало кому сдались.Во всей этой истории мне интересно как взрослый бородатый мужик,известный мужик.не Васька с Рябиновой на старости лет решил так дёшего обосраться! Если бы он насвистел что его папаша был вампиром а мама оборотнем,оно было бы всё понятно и весело-чувак шуткует. И плюсик бы заимел себе. Повторяюсь, но скажу ещё раз что умение красиво врать-большое и умное искусство.Не все могут. У парня похоже в голове тоже отпечатки, как у папочки.Это у них видать наследственное заболевание.
Несмотря на неоднократные реверансы в сторону историй из жизни одних известных норвежских чернушников, откуда у вас, господа скептики, уверенность в том, что в крематории ультра депрессивного Де-Мойна 90-х были печи, изготовленные сильно позже 30-40-х гг. ХХ века? Нет, я не пытаюсь доказать, что все так и было, но ваши доводы несколько ненаучны. Всем рок
Иисус под барбитурой написал(а):
>
Ты бы читал внимательно что ли. Тут уже и печи второстепенны.Я грю кто пустит постороннего в зал кремации копатся совком в прахе????? Читал бы обоими глазами и не возникло бы вопросов. Ахинея же полная!Причём абсолютно ВСЁ ! Вот тебе и ‘наука’!
Жук Короед написал(а):
Иисус под барбитурой написал(а):
>
Ты бы читал внимательно что ли. Тут уже и печи второстепенны.Я грю кто пустит постороннего в зал кремации копатся совком в прахе????? Читал бы обоими глазами и не возникло бы вопросов. Ахинея же полная!Причём абсолютно ВСЁ ! Вот тебе и ‘наука’!
Какой агрессивный тролль
/ Какой агрессивный тролль/
Переходим на личности? Соблюдай приличия, не в пивной находишься.Я же не написал тебе вроде ‘а вот ещё один слеподырый недоросль’? Мы ж культурные бля люди!Зачем нам ругаться?
> SLIPKNOT, Shawn ‘Clown’ Crahan: «Я забрал кусочек черепа своего отца с отпечатками мозга. Подумал, что он поможет мне в творчестве»
не помог.