Knotfest приземлился в Шарлотте: шоу SLIPKNOT, KILLSWITCH ENGAGE, CODE ORANGE, FEVER 333

Как, наверное, многие слышали, Knotfest — это фестиваль, инициированный SLIPKNOT в 2012 году и с тех пор, помимо разных штатов США, пустивший метастазы по углам мира: Япония, Латинская Америка, Финляндия, Канада и пр. Помимо ежегодных стационарных многодневных фестов с некоторых пор гоняет также «мобильный» вариант: Knotfest Roadshow, в рамках которого связка команд по главе со SLIPKNOT пару месяцев колесит по городам и весям, распыляя маггот-заразу и собирая приличную кассу. (Хотя, если честно, билеты были более чем бюджетны: в этом году на лужайку Knotfest в Шарлотте можно было попасть по промо-цене в $20, и это гораздо дешевле, чем бухать там во время концерта!) В подобной упряжке, например, в 2019-м ездили BEHEMOTH, VOLBEAT и GOJIRA — но в 2021-м с европейскими коллективами стало туго, и с 25 сентября на большую рок-дорогу вырулили KILLSWITCH ENGAGE, CODE ORANGE и FEVER 333.

Как недавно рассказывал Кори, чтобы насыщенный план не ломался, вся команда, музыкальная и техническая, соблюдает строжайшие ковид-протоколы: без надобности ни с кем ни взаимодействуют, носят маски за сценой («слипноту» точно не привыкать!), ежедневно тестируются — и, если кто-то все же попался коварной ковидле, из поездки срочно выбывает на карантин. Благо, заменимы почти все.

Кроме того, Knotfest выступает эксклюзивно на площадках промоутера Live Nation: те с некоторых пор требуют обязательной вакцинации всего персонала, а также ношения масок, даже на open air мероприятиях. От посетителей также требуется либо справка о полной вакцинации, либо свежий тест. Предъявлять все это нужно на первом кордоне (дальше — осмотр вещей и последним этапом проверка билета), после чего счастливый безопасный посетитель получает на руку такой вот смайлик.

Местную PNC Arena я посетила впервые — и, в общем, площадка отличная. Большая сцена, многоуровневый свет, несколько экранов; есть как танцпол, так и стационарные ряды сидений — а для тех, кто желает поваляться на травке, специально создана большая лужайка. Можно принести коврик, арендовать стульчик и, попивая рок-напитки, слушать любимые мелодии с ритмами. По всем сторонам стадиона расставлены киоски с разнообразным бухлом (и водичкой и $5 за баночку; пиво, вроде бы, семь; вино — $10 за 180 мл, коктейли — от $15), а спустившись по ступенькам ниже, можно обнаружить также столики со скамейками и множество точек с фастфудом. Плюс цивильные чистые кондиционированные сортиры. Удобно!

Вмещает PNC 18000 человек — но, по ощущениям, аждиотажа не было, и даже когда на SLIPKNOT ряды заметно уплотнились, на абсолютный аншлаг похоже не было. Тысяч 15, возможно. А может, и меньше.

В отличие от мероприятий, ведомых почетными рок-пенсионерами, собралось много молодежи, куча пестрого народа в креативном гриме, масках (в смысле не медицинских), спецовках, противогазах, с цветными волосами, ирокезами, при пирсинге, готических дев в дырявых колготках и при корсетах… одним словом, подготовка была проведена по-серьезному.

Некоторые приходили семьями (в конце концов, SLIPKNOT — группа немолодая и уже вырастила минимум одно поколение), и мамы с папами синхронно отрывались под какой-нибудь «Before I Forget» наравне со своими подростками. Семейное мероприятие!.. Вечера на природе.

…Дальше должна признать: я не люблю металкор. Как ни старалась им проникнуться, все равно все группы кажутся одинаковыми и одинаково-попсовыми. Ну, просто не мое. Без обид. (То ли дело — дэзкор, например: в пятницу суперкруто в клубном сейшне зажгли CARNIFEX: мясисто, сурово, отбойно-технично, с сатаническим зловещим имиджем. Просто моща!)

Из-за этой нелюбви основной коллектив разогрева, KILLSWITCH ENGAGE, вызывал лишь зевоту. Хотя Jesse Leach, конечно, замечательный вокалист, а последний альбом группы Atonement, вышедший в 2019 году, прям-таки переполнен хитами. «Unleashed», «Us Against the World», «The Signal Fire» — все это звучало и на концерте, однако лучше всего зашел «Holy Diver». Сразу видно: ЭТО вот создал талантливый человек! Классик!

FEVER 333 — модненький калифорнийский рэпкор с радикально-левацким подтекстом; группа, созданная на развалинах известного пост-хардкор коллектива LETLIVE. Титульная песня дебютного миника Made An America номинировалась на «Грэмми». Высокооктановое выступление, неустанная колбасня, когда несколько человек на сцене вырабатывает больше энергии, чем огромный зал вместе взятый. Музыка, политическая повестка… на любителя. Для фанатов RATM, PUBLIC ENEMY и других борцов за все правильное против всего неправильного.

CODE ORANGE, открывавшие шоу, — наиболее разноплановая группа нынешнего Knotfest. Хардкор, металкор, тяжелый панк, альтернатива, где-то сладж, инди-рок… Заносит парней в разное, чем дальше, тем больше, — и чем дальше (я про альбом Underneath 2020 года), тем интересней все это становится. С каждым релизом коллектив набирает кучу наград — и, есть мнение, пойдет далеко.

Но все это, конечно, лишь только затравка. И когда в наступивших прохладных сумерках занавесили сцену, публика начала продвигаться ближе к сцене, сгущаться, толпиться, переминаться в волнительном ожидании. SLIPKNOT in da house!

В качестве интро — «For Those About to Rock (We Salute You)».

А потом случилось словно вторжение: ослепительный, оглушительный выброс энергии, наполнивший мир монстрами; пышущий и рвущийся пиротехникой, массово расстреливающий перкуссией, поглощающий и переваривающий зал в пластичное беспокойное месиво.

SLIPKNOT долбят сразу по всем чувствам. Их много, они везде. Броские, страшные, неугомонные, мощные. Стучат, долбят, грохочут, засыпают искрящими риффами, а на переднем плане мечется Тейлор в очередной новой маске. И он чертовски хорош вокально — как на чистых, так и экстремальных партиях, воплях, реве, речитативе. Почти как на записи! В перерывах же, подтверждая славу чудо-фронтмена, много общается с, как он называет, «семьей», говорит о чувстве единения; временах, когда надо собраться и, перестав плевать друг на друга в инете, наконец посмотреть на соседа и поддержать его/ее могучее/хрупкое плечо. «Ведь семья — это все, что у нас есть!» — прочувствованно вещает человек в жуткой маске и, несколько контрастируя с картиной благостной солидарности, исполняет на бис «Люди — это говно».

Начали выступление со свежака: «Unsainted» из альбома We Are Not Your Kind (оттуда же будут «Solway Firth», «All Out Life», «Nero Forte»), а затем, вызывая приступы массового экстаза, кучно стрельнули старыми боевиками: «Before I Forget», «Disasterpiece», «The Heretic Anthem», «Psychosocial», причем с таким жгучим напором, задором, молодым бунтарством, как будто Iowa — это где-то вчера, а не лет этак двадцать тому.

Вообще, описывать живое шоу SLIPKNOT — занятие невыполнимое. Это именно шоу — с пиротехникой, плюющимися огнем гитарами, фантастическим светом, шикарным объемным звуком, в котором феерическая, скоропалительно молотящая ритм-секция обретает мощь боевой машины, от которой ни уйти, ни скрыться, и можно только, ошалевши, наблюдать за сценическим хоррор-действом. Хотя… статично стоять тоже не выйдет. Подбросит грувом. Прорвет энергетикой. Разорвет на клочки.

Интенсивно. Мощно. Красочно. Экстремально. И неутомимо. Не знаю, как SLIPKNOT играют все это десятками лет, повторяют в турне ежедневно — и при этом работают с такой самоотдачей, силой и свежестью. Просто фантастика!

В общем, я впечатлена. Причем даже зная, что группа плохо не выступает (не видела раньше, но по отзывам тех, кто уже имел честь), на поверку получила больше, чем могла ожидать. Очень круто. Будет в следующем году — пойду обязательно.

После биса прощались с покинувшими семью…

