Премьера: новый сингл SLIPKNOT «The Chapeltown Rag»Новинки и новости
Осенняя плотность релизов приближается к критической (например, совершенно не успеваю отслушивать новинки), и вот еще одна премьера. На этот раз сингл, который внезапно вывалили SLIPKNOT, завершившие сегодня тур «Knotfest Roadshow». Песня называется «The Chapeltown Rag», и она, прямо скажем, весьма недурна.
«Это классический SLIPKNOT, — вещает Кори, который, будем верить, с новой «слипнотовской» музыкой перестанет выпускать сольную хрень вроде CMFT, — и он неистов. В тексте затрагивается тема манипуляций, которые могут иметь место, когда социальные медиа встречаются с собственно медиа. Эти манипуляции способны толкать людей в противоположные стороны; мы становимся ведомыми, зависимыми от них, и это очень опасно».
По другим сведениям, на написание песни вдохновила документалка Netflix о британском серийном убийце, известном как Йоркширский Потрошитель.
Однако как бы там ни было… слушаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 75
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