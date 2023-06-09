slipknot craig jones
09.06.2023

Что происходит в SLIPKNOT?

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SLIPKNOT то ли задумали хитрый маркетинговый ход, то ли нагнетают, то ли интригуют, то ли сами не знают, что у них происходит. Так, сначала группа сообщила, что Shawn «Clown» Crahan пропустит ближайшие концерты из-за болезни жены. Потом появилось сообщение, что спустя 27 лет совместного трудового рок-стажа группу покидает самый шипастый участник: клавишник Craig Jones. Потом сообщение удалили.

Тем не менее, на выступлении на фесте в Австрии команда появилась с каким-то уже новым человеком — а затем, довершая марафон загадок для фэнов, выложила диковатое видео на новую инструментальную вещь «Death March», в котором манекенам разносят головы и которое уже породило примерно с сотню теорий, заговоров и теорий заговоров. Возможно, в этом и был план. Но как бы там ни было, чисто эстетически, визуально, имхо, получилось волшебно.

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