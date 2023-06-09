Что происходит в SLIPKNOT?Блог
SLIPKNOT то ли задумали хитрый маркетинговый ход, то ли нагнетают, то ли интригуют, то ли сами не знают, что у них происходит. Так, сначала группа сообщила, что Shawn «Clown» Crahan пропустит ближайшие концерты из-за болезни жены. Потом появилось сообщение, что спустя 27 лет совместного трудового рок-стажа группу покидает самый шипастый участник: клавишник Craig Jones. Потом сообщение удалили.
Тем не менее, на выступлении на фесте в Австрии команда появилась с каким-то уже новым человеком — а затем, довершая марафон загадок для фэнов, выложила диковатое видео на новую инструментальную вещь «Death March», в котором манекенам разносят головы и которое уже породило примерно с сотню теорий, заговоров и теорий заговоров. Возможно, в этом и был план. Но как бы там ни было, чисто эстетически, визуально, имхо, получилось волшебно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 93
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Комментарии
Писюн c глазами:
Се сталя осинь делягя. Дюмяю, для няс на гястлелях дязи день, кядя ми плестя сядимь ня зопи, ябходися в 45000 деляляв. А мозить и бельси, няплимель, 52000. И етя ми нициво не …
DimaCar:
В целом, интересно. Хотя, правды ради, следует сказать, что все это как будто что-то напоминает.. вот только не могу понять, что.. Толи Textures, толи Beyoncé, толи Katatonia.. и этот…
Andreas:
Anastasiya:
Gog Magog написал(а):
Настя, неужели жизнь в Северной Каролине не научила тебя финансовой грамотности?
Жизнь научила, что если кто хочет сэкономить, то берет од…
Anti-Poser:
Пусть прикрывает свою лавочку. Уже полно трэшевых групп молодых играющих лучше и быстрее…
бибигон:
бибигон написал(а):
Алексей написал(а):
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
Ну, ты, «Алеша» )))
43 года как Алёша))) На самом де�…
коллапес:
ну, такое…
когда не смотрел игру кальмара или еще какие «квест-комнаты» впечатлится тут нечему……
Gog Magog:
Настя, неужели жизнь в Северной Каролине не научила тебя финансовой грамотности?
$4500 это оплата персонала, который на payroll. А если даже Мастейн сам не дурак (иначе к…
Юрий:
Ых:
Однажды я мельком взглянул на внутреннюю кухню евротура одной английской банды-хэдлайнера плюс две банды на разогреве, одна европейская, вторая штатовцы.
Концер�…
Бармалей:
Там где я слышу музыку,остальные слышат шелест денег. Мне очень жаль этих людей,но помочь им нельзя ничем.…
Алексей:
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
Ну, ты, «Алеша» )))
43 года как Алёша))) На самом деле мне глубоко пох, кто там играет, прост…
ratfred:
Алексей написал(а):
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
Ну, ты, «Алеша» )))
43 года как Алёша))) На самом деле мне глубоко пох, кто там играет, просто играют они уны…
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