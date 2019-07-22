Видеоновинка SLIPKNOT «Solway Firth»

Сегодня в рубрике - самый узнаваемый, мощный женский голос белорусской метал-сцены: Эльвира Стельмашук из группы ОМУТ. В прошлом месяце этот коллектив презентовал весьма любопытный ЕР Лыхыj, послушать который можно чуть ниже, -...