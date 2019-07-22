Только-только Интернет перестало бомбить по поводу новой дурацкой маски Кори Тейлора, как он дал очередной повод ею полюбоваться: появилось официальное видео SLIPKNOT на песню «Solway Firth» из альбома We Are Not Your Kind, что грядет в начале августа.
Видеоновинка SLIPKNOT «Solway Firth»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 6
Теги: Slipknot
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