Видеоновинка SLIPKNOT «Solway Firth»

Только-только Интернет перестало бомбить по поводу новой дурацкой маски Кори Тейлора, как он дал очередной повод ею полюбоваться: появилось официальное видео SLIPKNOT на песню «Solway Firth» из альбома We Are Not Your Kind, что грядет в начале августа.

, рубрика(и): Быстрые новости

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