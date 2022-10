Стрим альбома SLIPKNOT «The End, So Far»

Седьмой полноформатник SLIPKNOT The End, So Far группа добровольно-щедро выложила в стрим ютуба, снабдив каждую песню визуализациями — чтобы, по-видимому, придать больше красок в случаях недостаточной выразительности музыкального материала. Субъективно, релиз в целом неплох — однако при относительно небольшом количестве запоминающихся с первого прослушивания тем, отбросив модненькую современную запись, сэмплы и прочую декоративную шелуху, Кори и Ко как будто втюхивают внеочередной диск почивших STONE SOUR — мягкий, доступный, удобоваримый и пр.

Общее настроение отзывов в Сети (по больнице) я б, наверное, назвала «сдержанно положительным». То бишь не слишком хорошо, не слишком плохо, знакомо, понятно, пути следования давно проложены и известны. То бишь — сойдет.

Jay Weinberg: «Я пришел в группу буквально на следующий день, как началась работа над [.5:] The Gray Chapter. Она заняла год — а на последователь We Are Not Your Kind ушло три года. Он создавался в других обстоятельствах: пандемия и сопутствующее — так что нам пришлось стать самостоятельными домашними студийными техниками и звукорежиссерами. Это, в свою очередь, привело к появлению некоторого количества экспериментального материала, не характерного для прежних дисков SLIPKNOT.

Тем не менее, там было много и того, что делает «слипнота» «слипнотом»; такого, от чего не уйдешь при всем желании. Так и с новым релизом, только на более глубоком уровне. Мы, с одной стороны, еще глубже уперлись в самую суть группы; и, с другой, продолжили креативить, давая SLIPKNOT возможность звучать и на новый лад. У нас сейчас масса возможностей для самореализации. С этой точки зрения The End, So Far — интересный шаг в будущее».

