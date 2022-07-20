Новый клип SLIPKNOT «The Dying Song (Time To Sing)»Новинки и новости
SLIPKNOT анонсировали на конец сентября выпуск альбома The End, So Far, все немедленно принялись обсуждать новые маски музыкантов, а заодно новый подход к звуку, продемонстрированный на новом же треке — и видео — «The Dying Song (Time To Sing)».
В феврале Corey Taylor говорил о готовящемся материале: «Это просто чума, чуваки. Он мрачнее, чем We Are Not Your Kind, но при этом дико мелодичен. Вообще, я всем говорю, что мы записали утяжеленную версию Vol. 3[: (The Subliminal Verses)]. Огромное количество текстур и слоев. Тяжелый стафф сталкивается с мелодичным; множество хуков; масса крутых мелодий. Я просто-таки предвкушаю момент, когда получится показать его публике».
Тот самый момент настал; «The Dying Song (Time To Sing)» выпущена на волю, и на эпитете «утяжеленный» уже можно хихикать. Однако же да, это (Кори не соврал) действительно попсово-мелодично, по-пионерски задорно, вокал помолодел лет на десять, ритм-секция отточенно-лиха и пружиниста… одним словом, идеальный молодежный радиохит! Или концертный шлягер. Ну а нужен ли вам такой SLIPKNOT, думайте сами.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 18
Читайте также:
- Премьера: новый сингл SLIPKNOT «The Chapeltown Rag»
- Knotfest приземлился в Шарлотте: шоу SLIPKNOT, KILLSWITCH ENGAGE, CODE ORANGE, FEVER 333
- Shawn ‘Clown’ Crahan из SLIPKNOT продает фирменный каннабис
- Цитата. SLIPKNOT, Shawn ‘Clown’ Crahan: «Я забрал кусочек черепа своего отца с отпечатками мозга. Подумал, что он поможет мне в творчестве»
- Jim Root и Mick Thomson из SLIPKNOT признаны «лучшими гитаристами в мире»
- Видеоновинка SLIPKNOT «Solway Firth»
- «Мы не такие, как вы». Слушаем новую песню SLIPKNOT
- SLIPKNOT изгнали мятежного перкуссиониста
- Внезапная новинка SLIPKNOT «All Out Life»
- Метал-топ 10 на все времена. Corey Taylor
Обновления
-
Мастер призрачного сюра. Умер польский художник Mariusz Lewandowski
-
Karl Logan получил пять с половиной лет тюрьмы
-
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2022 года
-
PANTERA объявили о реюнион-туре
-
Смотрим стрим чемпионата мира по хэви-метал вязанию
-
Цитата. John Dolmayan, SYSTEM OF A DOWN: «У нас есть некий дар, от бога или как угодно, а мы его просираем»
-
Главгад четвертого сезона «Stranger Things» слушал для вдохновения SUNN O))) и DARKTHRONE
-
Michael Denner о реюнионе MERCYFUL FATE: «Тяжко, больно слышать, как эти ребята играют вещи, которые сочинил я»
-
Jerome Reuter (ROME) дал благотворительный концерт во Львове
-
Тест. Разберетесь ли вы в музыкальных жанрах?
Комментарии
- Bronco: Клип и песня — ништяк.
- atr: Что-то кажется, что история с Закком в Пантере будет походить на историю с Сноуи Шоу с Димму Боргиром
- Bronco: Однозначно пошел бы на Закка позырить.
- insane_clown: Роман написал(а): Обожаю такие комменты. Собрались этакие труметал эстеты и давай письками меряться,…
- Зануда: Бексинского чем-то напомнил, цветами, наверное.
- Anastasiya: Закрепила голосовалку в топе постов на неделю, чтоб привлечь больше участников. Обновления будут идти…
- atr: Кстати, под временные рамки подпадают Seventh Wonder — «The Testament». Хороший альбом у них…
- Роман: Обожаю такие комменты. Собрались этакие труметал эстеты и давай письками меряться, кто круче «не…
- atr: zzz написал(а): Из неводшедшего: Kissin’ Dynamite — прикольная такая попса ага, раз Бон Джови не тянет, то и они…
- zzz: Из неводшедшего: Kissin’ Dynamite — прикольная такая попса Lawnmower Deth — они вернулись и…
- Дед Аким: Отличная композиция, тяжесть и энергетика есть, не просто рубилово, мелодика, ритм, структура, всё на…
- Дед Аким: Vivaldi Metal Project — EpiClassica NOCTURNA — DAUGHTERS OF THE NIGHT DREAMTALE — Everlasting Flame…
- GROVER: Мооан написал(а): А мне вот интересно, жена Даррелла говорила, что это Ансельмо виноват в смерти ее мужа,…
Добавить комментарий