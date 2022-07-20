SLIPKNOT The End So Far
20.07.2022

Новый клип SLIPKNOT «The Dying Song (Time To Sing)»

Новинки и новости

SLIPKNOT анонсировали на конец сентября выпуск альбома The End, So Far, все немедленно принялись обсуждать новые маски музыкантов, а заодно новый подход к звуку, продемонстрированный на новом же треке — и видео — «The Dying Song (Time To Sing)».

В феврале Corey Taylor говорил о готовящемся материале: «Это просто чума, чуваки. Он мрачнее, чем We Are Not Your Kind, но при этом дико мелодичен. Вообще, я всем говорю, что мы записали утяжеленную версию Vol. 3[: (The Subliminal Verses)]. Огромное количество текстур и слоев. Тяжелый стафф сталкивается с мелодичным; множество хуков; масса крутых мелодий. Я просто-таки предвкушаю момент, когда получится показать его публике».

Тот самый момент настал; «The Dying Song (Time To Sing)» выпущена на волю, и на эпитете «утяжеленный» уже можно хихикать. Однако же да, это (Кори не соврал) действительно попсово-мелодично, по-пионерски задорно, вокал помолодел лет на десять, ритм-секция отточенно-лиха и пружиниста… одним словом, идеальный молодежный радиохит! Или концертный шлягер. Ну а нужен ли вам такой SLIPKNOT, думайте сами.

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