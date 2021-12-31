jan zhanchak
31.12.2021

Музыкальные итоги 2021 года: новогоднее видеоинтервью с Яном Женчаком

Интервью

Итаааак… тот самый день «икс», когда, уходя из странного 2021-го, мы начнем бешено нарезать/поедать салаты и желать друг другу (и себе), чтобы 2022-й был получше. В канун — наше последнее интервью года, в котором мы с, по моему твердому убеждению, лучшим рок-певцом Беларуси, ныне также видеоблогером, а также (всегда) максимально харизматичным музыкантом Яном Женчаком обсуждаем метал-релизы года.

Сорри за небольшие артефакты по звуку — были некие программные глюки. Ну и… с наступающим! Спасибо, что заходили в 2021-м — и, надеюсь, встретимся в 2022-м! (Традиционная голосовала за второе полугодия будет опубликована в первых числах января.)

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