Музыкальные итоги 2021 года: новогоднее видеоинтервью с Яном Женчаком

31.12.2021
Музыкальные итоги 2021 года: новогоднее видеоинтервью с Яном ЖенчакомИнтервью
Итаааак… тот самый день «икс», когда, уходя из странного 2021-го, мы начнем бешено нарезать/поедать салаты и желать друг другу (и себе), чтобы 2022-й был получше. В канун — наше последнее интервью года, в котором мы с, по моему твердому убеждению, лучшим рок-певцом Беларуси, ныне также видеоблогером, а также (всегда) максимально харизматичным музыкантом Яном Женчаком обсуждаем метал-релизы года.
Сорри за небольшие артефакты по звуку — были некие программные глюки. Ну и… с наступающим! Спасибо, что заходили в 2021-м — и, надеюсь, встретимся в 2022-м! (Традиционная голосовала за второе полугодия будет опубликована в первых числах января.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 38
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Комментарии
- Дед Аким: Эту группу думаю обсуждало много меломанов по всему миру, благодатная тема для беседы и споров, я тоже это…
- Драгунов: Ее сын — стереотип
- Antonarchus: к сожалению по-музыке такая же фигня, что и в клипе … Настя, конечно, предупредила……
- Vile: ну вот чё вы обсасываете — брутальней,не брутальней… в начале же клипа черным по белому дали…
- Green: Ветошь написал(а): Какая страшная женщина! Но что-то есть в музыке, точно такое на ночь и слушать. Сестра…
- Дед Аким: Можно сказать : одна из сильнейших метал групп в мире, можно сказать: культовая группа повлиявшая на многих…
- Ых: Это не сатанисты, а толстые тролли. Не более того.
- Bronco: Ну, как по мне, то у Массакре клип побрутальней был. А что касается «дурацкий», то — да….
- Дед Аким: Десятки хитов, одна из лучших групп в мире в стиле симфо — метал!!!Потрясающая красавица, энергетика,…
- Anastasiya: Father_Trixter написал(а): длина смерти?) Это все длинные выходные!
- Father_Trixter: длина смерти?)
- Anastasiya: Енот Пахнущий написал(а): Так ведь 6 лет перерыв. Я немного поправила текст, третий альбом в 2016-м был…
- Енот Пахнущий: Так ведь 6 лет перерыв.
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