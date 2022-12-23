Ян Женчак пробуется на роль вокалиста EQUILIBRIUM

Беларуский рокер, а также успешный ютубер Ян Женчак (если помните, наше видеоинтервью с ним выходило аккурат два года назад) решил попробовать свои силы на прослушивании, которое в октябре объявил немецкий EQUILIBRIUM. И до сих пор вакансию не закрыл.

Ян исполнил кавер «Renegades» (как он сам пишет, «брутальный и мощный, как зимняя буря; рычащий и яростный, как шторм в Бермудском треугольнике) — его можно послушать ниже и, если понравится, поддержать мощным лайком.

Ну а вот какие запросы выдвигали кандидатам EQUILIBRIUM.

«Мы ищем опытного вокалиста, обладающего большим спектром экстремальных вокальных техник. Чистые вокалы — хорошо, но не обязательно. Наш будущий коллега должен иметь опыт игры в группе, опыт живых выступлений, быть готовым гастролировать по разным странам и городам. А также иметь для этого достаточно времени. Поскольку коллектив у нас интернациональный, для полноценной интеграции нужно обладать приличным знанием английского. Если есть немецкий — великолепно, но не обязательно, хотя написанные на немецком песни таки придется выучить. Мы бы хотели заполучить энергичного, позитивного, взрослого человека. Вам нужно будет вкладывать в музыку душу и эмоции. Вам нужно обладать высокими моральными качествами и ценностями. Нужно страстно любить музыку, хотеть работать вживую и студийно, а также вложиться в восхитительный трип по миру, именуемый EQUILIBRIUM».

Песню для исполнения группа предложила выбрать самим кандидатам — главное, не копировать оригинал, а предложить оригинальное прочтение. Вот смотрите, как подошел к делу Ян.

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