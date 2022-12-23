Ян Женчак пробуется на роль вокалиста EQUILIBRIUMБлог
Беларуский рокер, а также успешный ютубер Ян Женчак (если помните, наше видеоинтервью с ним выходило аккурат два года назад) решил попробовать свои силы на прослушивании, которое в октябре объявил немецкий EQUILIBRIUM. И до сих пор вакансию не закрыл.
Ян исполнил кавер «Renegades» (как он сам пишет, «брутальный и мощный, как зимняя буря; рычащий и яростный, как шторм в Бермудском треугольнике) — его можно послушать ниже и, если понравится, поддержать мощным лайком.
Ну а вот какие запросы выдвигали кандидатам EQUILIBRIUM.
«Мы ищем опытного вокалиста, обладающего большим спектром экстремальных вокальных техник. Чистые вокалы — хорошо, но не обязательно.
Наш будущий коллега должен иметь опыт игры в группе, опыт живых выступлений, быть готовым гастролировать по разным странам и городам. А также иметь для этого достаточно времени.
Поскольку коллектив у нас интернациональный, для полноценной интеграции нужно обладать приличным знанием английского. Если есть немецкий — великолепно, но не обязательно, хотя написанные на немецком песни таки придется выучить.
Мы бы хотели заполучить энергичного, позитивного, взрослого человека. Вам нужно будет вкладывать в музыку душу и эмоции. Вам нужно обладать высокими моральными качествами и ценностями. Нужно страстно любить музыку, хотеть работать вживую и студийно, а также вложиться в восхитительный трип по миру, именуемый EQUILIBRIUM».
Песню для исполнения группа предложила выбрать самим кандидатам — главное, не копировать оригинал, а предложить оригинальное прочтение. Вот смотрите, как подошел к делу Ян.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 303
4 комментария
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Ян Женчак пробуется на роль вокалиста EQUILIBRIUM
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Комментарии
cpt BARBOSSA:
cpt BARBOSSA:
Gerber написал(а):
Ян, уникальный вокалист, надо признать. Если честно — в чистый гроул я его не помню до этого, может быть не слышал, но очень неожиданно в хорошем …
Gerber:
Ян, уникальный вокалист, надо признать. Если честно — в чистый гроул я его не помню до этого, может быть не слышал, но очень неожиданно в хорошем смысле этого слова. Му…
cpt BARBOSSA:
Черный Доктор написал(а):
Ну а че? Заебись сидеть в Калифорнии с двумя пляжами и топить за Украину!!!
Ещё один дегенерат.Какая Калифорния? Какие пляжи?Я по-ум…
Черный Доктор:
Ну а че? Заебись сидеть в Калифорнии с двумя пляжами и топить за Украину!!!…
Shape Of Despair:
Костя:
Cenotaph написал(а):
Какая же мерзкая эта укробабища! Фу
Зато твоя мамка красавица по прозвищу » эй, бабища, блевани»!!!!!!!!!!!…
Green:
cpt BARBOSSA:
Поначалу я сильно удивился !Но когда он полез ‘на верх’,в чистый, дело стало плохо.…
Александр:
Сцука даже тут без этих срачей никак. Свалила баба, порадуйтесь за неё, причём тут снова кто из какой матки выпал, задрали уже.…
box176:
Cenotaph написал(а):
Какая же мерзкая эта укробабища! Фу
Какой же поганый нрав у этого рашистского отребья!…
Другой Александр:
Да не страшная она сама посебе) Просто фотка чересчур уж пошлая))…
cpt BARBOSSA:
Какая же мерзкая эта укробабища! Фу
Ааааа…арийцы стали подтягиваться.Немытые и нищие.Мне вдруг интересно стало; понятие ‘вшивый мудак’ интернациональное или …
Поначалу я сильно удивился !Но когда он полез ‘на верх’,в чистый, дело стало плохо.
Ян, уникальный вокалист, надо признать. Если честно — в чистый гроул я его не помню до этого, может быть не слышал, но очень неожиданно в хорошем смысле этого слова. Мужик — прямое явление народу «семью вокалами пою». Я пока подобных универсальных товарищей не встречал нигде, если есть, пусть меня поправят. Дифирамбы закончены. Пусть у него все получится
Gerber написал(а):
Ян, уникальный вокалист, надо признать. Если честно — в чистый гроул я его не помню до этого, может быть не слышал, но очень неожиданно в хорошем смысле этого слова. Мужик — прямое явление народу «семью вокалами пою». Я пока подобных универсальных товарищей не встречал нигде, если есть, пусть меня поправят. Дифирамбы закончены. Пусть у него все получится
Ну,можно и двадцатью семью-а толку? Представть себе (возьму иникальных,ибо остальное однодневки)Диккенсона,Блэки,Джонсона,Холдера,Киске,Гиллана,Дио…горланящих одну песню так,другую эдак а третью и пятую иначе.И где они? Лицо где? А нет ни Диккенсона,ни Блэки,ни Джонсона,ни Холдера,ни Киске,ни Гиллана,ни Дио…Это перед девочками хорошо:
-Вы только поглядите бабоньки!Чувак могёт и Даймонда и Бентона! И всё разом!
Прошу прощения за опечатки-потерял очки.