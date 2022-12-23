Equilibrium
23.12.2022

Ян Женчак пробуется на роль вокалиста EQUILIBRIUM

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Беларуский рокер, а также успешный ютубер Ян Женчак (если помните, наше видеоинтервью с ним выходило аккурат два года назад) решил попробовать свои силы на прослушивании, которое в октябре объявил немецкий EQUILIBRIUM. И до сих пор вакансию не закрыл.

Ян исполнил кавер «Renegades» (как он сам пишет, «брутальный и мощный, как зимняя буря; рычащий и яростный, как шторм в Бермудском треугольнике) — его можно послушать ниже и, если понравится, поддержать мощным лайком.

Ну а вот какие запросы выдвигали кандидатам EQUILIBRIUM.

«Мы ищем опытного вокалиста, обладающего большим спектром экстремальных вокальных техник. Чистые вокалы — хорошо, но не обязательно.

Наш будущий коллега должен иметь опыт игры в группе, опыт живых выступлений, быть готовым гастролировать по разным странам и городам. А также иметь для этого достаточно времени.

Поскольку коллектив у нас интернациональный, для полноценной интеграции нужно обладать приличным знанием английского. Если есть немецкий — великолепно, но не обязательно, хотя написанные на немецком песни таки придется выучить.

Мы бы хотели заполучить энергичного, позитивного, взрослого человека. Вам нужно будет вкладывать в музыку душу и эмоции. Вам нужно обладать высокими моральными качествами и ценностями. Нужно страстно любить музыку, хотеть работать вживую и студийно, а также вложиться в восхитительный трип по миру, именуемый EQUILIBRIUM».

Песню для исполнения группа предложила выбрать самим кандидатам — главное, не копировать оригинал, а предложить оригинальное прочтение. Вот смотрите, как подошел к делу Ян.

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4 комментария

  • cpt BARBOSSA написал(а):

    Поначалу я сильно удивился !Но когда он полез ‘на верх’,в чистый, дело стало плохо.

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  • Gerber написал(а):

    Ян, уникальный вокалист, надо признать. Если честно — в чистый гроул я его не помню до этого, может быть не слышал, но очень неожиданно в хорошем смысле этого слова. Мужик — прямое явление народу «семью вокалами пою». Я пока подобных универсальных товарищей не встречал нигде, если есть, пусть меня поправят. Дифирамбы закончены. Пусть у него все получитсяhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • cpt BARBOSSA написал(а):

    Gerber написал(а):
    Ян, уникальный вокалист, надо признать. Если честно — в чистый гроул я его не помню до этого, может быть не слышал, но очень неожиданно в хорошем смысле этого слова. Мужик — прямое явление народу «семью вокалами пою». Я пока подобных универсальных товарищей не встречал нигде, если есть, пусть меня поправят. Дифирамбы закончены. Пусть у него все получится

    Ну,можно и двадцатью семью-а толку? Представть себе (возьму иникальных,ибо остальное однодневки)Диккенсона,Блэки,Джонсона,Холдера,Киске,Гиллана,Дио…горланящих одну песню так,другую эдак а третью и пятую иначе.И где они? Лицо где? А нет ни Диккенсона,ни Блэки,ни Джонсона,ни Холдера,ни Киске,ни Гиллана,ни Дио…Это перед девочками хорошо:
    -Вы только поглядите бабоньки!Чувак могёт и Даймонда и Бентона! И всё разом!

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  • cpt BARBOSSA написал(а):

    Прошу прощения за опечатки-потерял очки.

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