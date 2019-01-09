Мнение. Гитарист TESTAMENT Alex Skolnick: «Метал-фанаты не очень хотят слышать о геях среди музыкантов»

Alex Skolnick давеча поразмышлял на тему, почему в последнее время мы так редко слышим признания музыкантов в нетрадиционной ориентации. «Я думаю, существует некое молчаливое согласие», — сказал он.
«Подход сейчас примерно такой: не спрашивайте, и мне не придется говорить. Хотя, на мой взгляд, большинство людей нормально относится к гомосексуалистам, включая многих консервативных метал-фанатов. А ведь на метал-сцене есть настоящие консерваторы — их голоса я тоже слышу и считаю, что они имеют право на личное мнение. Такие люди чаще всего просто не хотят слышать о геях среди музыкантов. Не хотят, чтобы поднимали эту тему. Мол, все, что нам от тебя надо, — это музыка. Делай дома что хочешь, но слишком не распространяйся на эти темы публично».
А тем временем у сторонников сексуального разнообразия появилась новая икона: Danica Roem, металхед(ша), певица, трансгендер, которая в 2017 году вошла в легислатуру штата Вирджиния. Danica излучает лучезарность, занимается законотворчеством и при этом продвигает метал в своем твиттере. «Она потрясающая, — кивнул головой Алекс, — ибо попала в легислатуру, что в Нью-Йорке эквивалентно сенату штата. И публика поддержала ее кандидатуру — при том, что за таких людей обычно не голосуют».
quoye: «большинство людей нормально относится к гомосексуалистам»
Буду неоригинален, но «нормальное» отношение к гордящимся пидорам предполагает воздание им тех же почестей, которых удостоился Эдуард Карнарвонский от благодарного норманнского дворянства.
А вот меня поражал всегда повышенный интерес к гомосексуалистам от так называемых нормальных. Я бы даже сказал нездоровый интерес…
Да просто их становится всё больше, трудно не замечать и не обращать внимания, как обществу навзяываются новые нормы.
Зануда написал(а):
Да просто их становится всё больше, трудно не замечать и не обращать внимания, как обществу навзяываются новые нормы.
Кем навязываются? По моему в великом союзном государстве они как раз таки запрещаются.
Хоть я сам против гомосексуалистов ничего не имею, но что касается метал групп, соглашусь что пусть лучше молчат. Это всё таки личная жизнь. Лично я очень удивился узнав про тех же Cynic
Cynic вся группа Робов Хэлфордов???
Батхед написал(а):
Cynic вся группа Робов Хэлфордов???
http://www.hitkiller.com/muzykanty-cynic-priznalis-v-gej-orientacii.html