Мнение. Гитарист TESTAMENT Alex Skolnick: «Метал-фанаты не очень хотят слышать о геях среди музыкантов»

Alex Skolnick давеча поразмышлял на тему, почему в последнее время мы так редко слышим признания музыкантов в нетрадиционной ориентации. «Я думаю, существует некое молчаливое согласие», — сказал он.

«Подход сейчас примерно такой: не спрашивайте, и мне не придется говорить. Хотя, на мой взгляд, большинство людей нормально относится к гомосексуалистам, включая многих консервативных метал-фанатов. А ведь на метал-сцене есть настоящие консерваторы — их голоса я тоже слышу и считаю, что они имеют право на личное мнение. Такие люди чаще всего просто не хотят слышать о геях среди музыкантов. Не хотят, чтобы поднимали эту тему. Мол, все, что нам от тебя надо, — это музыка. Делай дома что хочешь, но слишком не распространяйся на эти темы публично».

А тем временем у сторонников сексуального разнообразия появилась новая икона: Danica Roem, металхед(ша), певица, трансгендер, которая в 2017 году вошла в легислатуру штата Вирджиния. Danica излучает лучезарность, занимается законотворчеством и при этом продвигает метал в своем твиттере. «Она потрясающая, — кивнул головой Алекс, — ибо попала в легислатуру, что в Нью-Йорке эквивалентно сенату штата. И публика поддержала ее кандидатуру — при том, что за таких людей обычно не голосуют».