Мнение. Гитарист TESTAMENT Alex Skolnick: «Метал-фанаты не очень хотят слышать о геях среди музыкантов»

Alex Skolnick давеча поразмышлял на тему, почему в последнее время мы так редко слышим признания музыкантов в нетрадиционной ориентации. «Я думаю, существует некое молчаливое согласие», — сказал он.

геи Testament Danica Roem Alex Skolnick «Подход сейчас примерно такой: не спрашивайте, и мне не придется говорить. Хотя, на мой взгляд, большинство людей нормально относится к гомосексуалистам, включая многих консервативных метал-фанатов. А ведь на метал-сцене есть настоящие консерваторы — их голоса я тоже слышу и считаю, что они имеют право на личное мнение. Такие люди чаще всего просто не хотят слышать о геях среди музыкантов. Не хотят, чтобы поднимали эту тему. Мол, все, что нам от тебя надо, — это музыка. Делай дома что хочешь, но слишком не распространяйся на эти темы публично».

А тем временем у сторонников сексуального разнообразия появилась новая икона: Danica Roem, металхед(ша), певица, трансгендер, которая в 2017 году вошла в легислатуру штата Вирджиния. Danica излучает лучезарность, занимается законотворчеством и при этом продвигает метал в своем твиттере. «Она потрясающая, — кивнул головой Алекс, — ибо попала в легислатуру, что в Нью-Йорке эквивалентно сенату штата. И публика поддержала ее кандидатуру — при том, что за таких людей обычно не голосуют».

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 373

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , , ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Ad Noctum 10.01.2019 в 11:51

    quoye: «большинство людей нормально относится к гомосексуалистам»

    Буду неоригинален, но «нормальное» отношение к гордящимся пидорам предполагает воздание им тех же почестей, которых удостоился Эдуард Карнарвонский от благодарного норманнского дворянства.

    >>>
  2. nikolas_666 10.01.2019 в 13:44

    А вот меня поражал всегда повышенный интерес к гомосексуалистам от так называемых нормальных. Я бы даже сказал нездоровый интерес…

    >>>
  3. Зануда 10.01.2019 в 13:51

    Да просто их становится всё больше, трудно не замечать и не обращать внимания, как обществу навзяываются новые нормы.

    >>>
  4. nikolas_666 10.01.2019 в 14:11

    Зануда написал(а):
    Да просто их становится всё больше, трудно не замечать и не обращать внимания, как обществу навзяываются новые нормы.


    Кем навязываются? По моему в великом союзном государстве они как раз таки запрещаются.

    >>>
  5. nikolas_666 10.01.2019 в 14:22

    Хоть я сам против гомосексуалистов ничего не имею, но что касается метал групп, соглашусь что пусть лучше молчат. Это всё таки личная жизнь. Лично я очень удивился узнав про тех же Cynic

    >>>
  6. Батхед 10.01.2019 в 16:16

    Cynic вся группа Робов Хэлфордов???

    >>>
  7. Anastasiya 10.01.2019 в 16:17

    Батхед написал(а):
    Cynic вся группа Робов Хэлфордов???

    http://www.hitkiller.com/muzykanty-cynic-priznalis-v-gej-orientacii.html

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

USURPER возвращаются с новым альбомом

Кто еще не забыл, то вот. Группа USURPER решила напомнить о себе впервые за почти полтора десятка лет, пообещав выпустить в конце марта альбом Lords Of The Permafrost. Это будет шестой лонгплей...

Close