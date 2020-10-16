16.10.2020

Alex Skolnick из TESTAMENT заделался пропагандистом и рэпером

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TESTAMENT этой весной выпустили альбом Titans Of Creation — занявший в нашей полугодичной голосовалке почетное третье место (напополам с VADER), но при этом, в общем-то, стандартный для группы, последние релизы которой слились в один длинный. Зато нестандартными вещами заняты гитаристы команды. Eric Peterson периодически издевается над блэк-металом, выпуская то комиксы, то дурацкие видео DRAGONLORD. Ну а Alex Skolnick, перевозбудившийся от сидения дома и прослушивания президентских дебатов, решил попробовать себя в политическо-сатирическом рэпе домашнего производства.

В конце сентября он опубликовал поэму «Trump Sucks», посвятив ее всем сторонникам действующего президента и отметив, что обсуждениях сам участвовать не намерен. Мол, если не нравится — проходите мимо, игнорируйте или отписывайтесь. Так что в комментариях его только хвалили. Музыкант, решив от этого, что все сделал правильно, опубликовал еще одно видео — на этот раз на актуальную «ковидную» тему. «Wear A Fucking Mask» — и все, значит, будет, хорошо. Кроме Трампа, конечно.

Кто там пишет у него в канале, не усердствуйте чересчур, хорошо? А то гляди еще и альбом выпустит.

Кстати, Трамп или Байден?

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