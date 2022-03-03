Dave Lombardo: «Узнав, что Gene Hoglan покинул TESTAMENT, я немедленно послал смску Чаку Билли»Блог
Dave Lombardo вернулся в TESTAMENT после оооочень долгой разлуки (в предыдущей итерации он играл в группе с 1998 по 1999-й): в прошлом году о своем уходе с драм-поста объявил Gene Hoglan, заметив, что последние 10 лет были прекрасными и плодотворными, однако пора заняться другими группами и делами. Дэйв: «Я еще спал, а жена сквозь сон говорит: «Эй, Джин только что ушел из TESTAMENT». И я, приоткрыв один глаз, тут же послал смску Chuck Billy. Не помню точно, что в ней было, но что-то простое, типа: «Э, мужик, что происходит?»
Он мне тут же перезвонил. Так, по одну сторону провода были мы с женой, а по другую — Чак со своей. Такой вот момент единения. Момент, которого мы все ждали. Реюнион формата The Gathering, идея которого витала в воздухе и обсуждалась давно, еще до пандемии.
Но мы ж не могли собраться вместе, выперев Джина, — типа, Джин, отдохни, мы пока поиграем с Ломбардо. Ничего подобного. Все органично совпало. И даже более того — выпало на время затишья в двух моих других группах, MR. BUNGLE и DEAD CROSS, где поет Пэттон. А Майк пока отошел от музыки, он старается вылечиться. Что до SUICIDAL TENDENCIES, то в последнее время у них не много концертов. Так что у меня очень много свободного времени в рабочие дни. И да, по выходным я тоже готов трудиться».
Интересно, поможет ли возвращение Дэйва записать нечто такого же уровня? Нравится вам этот альбом?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 33
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Dave Lombardo: «Узнав, что Gene Hoglan покинул TESTAMENT, я немедленно послал смску Чаку Билли»
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Комментарии
- Green: Спасибо за репортаж, за «отвлечься»! Группы конечно моща, видеть их в живую на сцене это если…
- Green: Ну а чо, лейбл малодцА, и музыкой хорошей увлекаются и денежку на этом зарабатывают!) жизнь мечта))
- Zxcv: И Костика до кучи, а то он долбоёб
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