Mike Shinoda: «Сделаем ли мы когда-нибудь голограмму Честера? Ни за что, это было бы слишком ужасно»

Как тут мрачно шутили в комментариях в теме про голограммного Дио, играющего ныне постмортем-тур: «скоро смерть вокалиста не станет причиной отмены концертов». Как некоторые, возможно, помнят, эта попахивающая некрофилией история началась с 3D-«выступления» Tupac Shakur в 2012 году. Потом сделали Dio. В планах Frank Zappa, возможно, Whitney Houston, и, возможно, Горшок. Одним словом, «Be Right Back» второго сезона «Черного зеркала» однажды может оказаться пророчеством. Но, к счастью, реанимировать подобным образом близких пока рвется не каждый.

Так, Mike Shinoda сходу отмел мысль о том, что LINKIN PARK в будущем выступит с голограммой Честера. «В моей голове не укладывается такая идея. Голографический Честер? Безусловно, люди, не имеющие отношения к нашей группе, высказывали подобные предложения, но… Нет. Ни за что. Я с этим не справился бы, это было б слишком ужасно. Скажите мне, люди, кто терял близких, любимых, лучших друзей, членов семьи, — вы можете представить появление их голограмм? Уффф. Жутко представить. И я на такое не пойду.

Что же вообще теперь будем делать? Не знаю. Пока мы не готовы решать, но будущее покажет».