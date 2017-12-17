Mike Shinoda: «Сделаем ли мы когда-нибудь голограмму Честера? Ни за что, это было бы слишком ужасно»

Как тут мрачно шутили в комментариях в теме про голограммного Дио, играющего ныне постмортем-тур: «скоро смерть вокалиста не станет причиной отмены концертов». Как некоторые, возможно, помнят, эта попахивающая некрофилией история началась с 3D-«выступления» Tupac Shakur в 2012 году. Потом сделали Dio. В планах Frank Zappa, возможно, Whitney Houston, и, возможно, Горшок. Одним словом, «Be Right Back» второго сезона «Черного зеркала» однажды может оказаться пророчеством. Но, к счастью, реанимировать подобным образом близких пока рвется не каждый.

высокие технологии Mike Shinoda Linkin Park Chester Bennington Так, Mike Shinoda сходу отмел мысль о том, что LINKIN PARK в будущем выступит с голограммой Честера. «В моей голове не укладывается такая идея. Голографический Честер? Безусловно, люди, не имеющие отношения к нашей группе, высказывали подобные предложения, но… Нет. Ни за что. Я с этим не справился бы, это было б слишком ужасно. Скажите мне, люди, кто терял близких, любимых, лучших друзей, членов семьи, — вы можете представить появление их голограмм? Уффф. Жутко представить. И я на такое не пойду.

Что же вообще теперь будем делать? Не знаю. Пока мы не готовы решать, но будущее покажет».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Veles 18.12.2017 в 12:06

    Можно сделать личного голограммного АГЛ и бить его каждый день!

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  2. dissolve-ens 18.12.2017 в 22:32

    Да бредовая какая-то идея со всеми этими голограммами.

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  3. Loretta 19.12.2017 в 00:00

    2 Veles, а Вы пробовали когда-нить бить голограмму? Результата ноль, ухмылятся в ответ будет)))

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  4. Veles 19.12.2017 в 00:06

    Loretta написал(а):
    2 Veles, а Вы пробовали когда-нить бить голограмму? Результата ноль, ухмылятся в ответ будет)))

    В Звёздных Войнах последних после этого Люк помер!!!

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  5. Loretta 19.12.2017 в 01:41

    Ой, ухмылятЬся, конечно же.
    Он не помер, а слился с силой, и теперь вообще может появляться где захочет и когда захочет, ну, как Йода. Оно Вам надо?!

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  6. insane_clown 19.12.2017 в 07:50

    хорошо, что я сходил в кино раньше, чем прочитал комменты

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  7. Veles 19.12.2017 в 11:42

    insane_clown написал(а):
    хорошо, что я сходил в кино раньше, чем прочитал комменты

    Плохо, что я в него ходил! Такое себе фуфло.

    >>>
  8. Loretta 19.12.2017 в 13:14

    Veles написал(а):
    Такое себе фуфло.
    Да ладно, обычный попкорновый бессмысленный блокбастер. Там Дисней Фоксов купил, тч скоро увидим в таком духе новый фильм про Чужих

    >>>
  9. Crow 19.12.2017 в 15:43

    Veles написал(а):
    В Звёздных Войнах последних после этого Люк помер!!!

    Ты пошто тут спойлеры постишь??????Блин,теперь смысла нету его смотреть…Нет на тебя Ламбезиса

    >>>
  10. Veles 19.12.2017 в 15:46

    Ааааааа! Сорян Люк не умер, он просто вышел покурить!!!

    >>>
  11. insane_clown 19.12.2017 в 19:18

    Veles написал(а):
    Плохо, что я в него ходил! Такое себе фуфло.
    ну хрен знает, я фанат, мне понравилось

    >>>

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