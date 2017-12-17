Mike Shinoda: «Сделаем ли мы когда-нибудь голограмму Честера? Ни за что, это было бы слишком ужасно»

Как тут мрачно шутили в комментариях в теме про голограммного Дио, играющего ныне постмортем-тур: «скоро смерть вокалиста не станет причиной отмены концертов». Как некоторые, возможно, помнят, эта попахивающая некрофилией история началась с 3D-«выступления» Tupac Shakur в 2012 году. Потом сделали Dio. В планах Frank Zappa, возможно, Whitney Houston, и, возможно, Горшок. Одним словом, «Be Right Back» второго сезона «Черного зеркала» однажды может оказаться пророчеством. Но, к счастью, реанимировать подобным образом близких пока рвется не каждый.
Так, Mike Shinoda сходу отмел мысль о том, что LINKIN PARK в будущем выступит с голограммой Честера. «В моей голове не укладывается такая идея. Голографический Честер? Безусловно, люди, не имеющие отношения к нашей группе, высказывали подобные предложения, но… Нет. Ни за что. Я с этим не справился бы, это было б слишком ужасно. Скажите мне, люди, кто терял близких, любимых, лучших друзей, членов семьи, — вы можете представить появление их голограмм? Уффф. Жутко представить. И я на такое не пойду.
Что же вообще теперь будем делать? Не знаю. Пока мы не готовы решать, но будущее покажет».
Можно сделать личного голограммного АГЛ и бить его каждый день!
Да бредовая какая-то идея со всеми этими голограммами.
2 Veles, а Вы пробовали когда-нить бить голограмму? Результата ноль, ухмылятся в ответ будет)))
Loretta написал(а):
2 Veles, а Вы пробовали когда-нить бить голограмму? Результата ноль, ухмылятся в ответ будет)))
В Звёздных Войнах последних после этого Люк помер!!!
Ой, ухмылятЬся, конечно же.
Он не помер, а слился с силой, и теперь вообще может появляться где захочет и когда захочет, ну, как Йода. Оно Вам надо?!
хорошо, что я сходил в кино раньше, чем прочитал комменты
insane_clown написал(а):
хорошо, что я сходил в кино раньше, чем прочитал комменты
Плохо, что я в него ходил! Такое себе фуфло.
Veles написал(а):
Такое себе фуфло.
Да ладно, обычный попкорновый бессмысленный блокбастер. Там Дисней Фоксов купил, тч скоро увидим в таком духе новый фильм про Чужих
Veles написал(а):
В Звёздных Войнах последних после этого Люк помер!!!
Ты пошто тут спойлеры постишь??????Блин,теперь смысла нету его смотреть…Нет на тебя Ламбезиса
Ааааааа! Сорян Люк не умер, он просто вышел покурить!!!
Veles написал(а):
Плохо, что я в него ходил! Такое себе фуфло.
ну хрен знает, я фанат, мне понравилось