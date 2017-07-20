Вокалист LINKIN PARK Честер Беннингтон совершил самоубийство

Странный, странный сезон неожиданных суицидов. Пару часов назад стало известно о смерти Честера Беннингтона: музыканта нашли повешенным в его доме в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год. И лучше бы это все оказалось нелепой уткой…
Официальные ресурсы LINKIN PARK (американский тур которых должен был начаться через неделю) пока не дали комментариев — тем не менее, новость о смерти Честера уже подтвердили крупные информационные агентства. И сказать, что это шок, — значит, не сказать ничего. Эх, богатые и знаменитые (а в случае с Беннингтоном — еще и молодые), чего ж вам так не живется…
P.S. Подтверждение от Майка Шиноды. Каково им сейчас, не представляю.
Вечерело, а музыканты все вешались и вешались…
Кстати, сегодня день рождения Корнелла, с которым дружил Беннингтон. И который повесился два месяца назад.
Клип сегодня вышел: https://youtu.be/lvs68OKOquM
Я бы тоже повесился, если б записал такое говно, как последний LP.
Но ладно, отставить глупые шутки. У чувака было шесть детей, их и вдову жалко. А роцкерам совсем нехуй делать, похоже.
Ипппать ((( Вот это номер на ночь глядя ((( R.I.P.
Зеля написал(а):
их и вдову жалко
ну вот, может и довела, кто ж знает
А я только когда Ханнеман умер чуть ли не плакал,а всякие линкинпарки от никельбеков и прочих корнов ничем не отличаются.Ваще пох.
Sonder77 написал(а):
А я только когда Ханнеман умер чуть ли не плакал,а всякие линкинпарки от никельбеков и прочих корнов ничем не отличаются.Ваще пох.
Чисто субъективное мнение. Я аналогично про Слейер могу сказать. Тупо долбежка, худшие из большой четверки.
Быў, ёсьць, будзе лайном зь вялікай літары Л.
какие все добрые
Loretta написал(а):
какие все добрые
Все очень трушные ребята потому что, ага