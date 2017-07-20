Вокалист LINKIN PARK Честер Беннингтон совершил самоубийство

Странный, странный сезон неожиданных суицидов. Пару часов назад стало известно о смерти Честера Беннингтона: музыканта нашли повешенным в его доме в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год. И лучше бы это все оказалось нелепой уткой…

Официальные ресурсы LINKIN PARK (американский тур которых должен был начаться через неделю) пока не дали комментариев — тем не менее, новость о смерти Честера уже подтвердили крупные информационные агентства. И сказать, что это шок, — значит, не сказать ничего. Эх, богатые и знаменитые (а в случае с Беннингтоном — еще и молодые), чего ж вам так не живется…

P.S. Подтверждение от Майка Шиноды. Каково им сейчас, не представляю.