Вокалист LINKIN PARK Честер Беннингтон совершил самоубийство

Странный, странный сезон неожиданных суицидов. Пару часов назад стало известно о смерти Честера Беннингтона: музыканта нашли повешенным в его доме в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год. И лучше бы это все оказалось нелепой уткой…

R.I.P. Linkin Park Chester Bennington Официальные ресурсы LINKIN PARK (американский тур которых должен был начаться через неделю) пока не дали комментариев — тем не менее, новость о смерти Честера уже подтвердили крупные информационные агентства. И сказать, что это шок, — значит, не сказать ничего. Эх, богатые и знаменитые (а в случае с Беннингтоном — еще и молодые), чего ж вам так не живется…

P.S. Подтверждение от Майка Шиноды. Каково им сейчас, не представляю.

R.I.P. Linkin Park Chester Bennington

, рубрика(и): Linkin Park Блог

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Комментарии

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  1. Tular 20.07.2017 в 22:25

    Вечерело, а музыканты все вешались и вешались…

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  2. Anastasiya 20.07.2017 в 22:27

    Кстати, сегодня день рождения Корнелла, с которым дружил Беннингтон. И который повесился два месяца назад.

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  3. Мимо проходил 20.07.2017 в 23:06

    Клип сегодня вышел: https://youtu.be/lvs68OKOquM

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  4. Зеля 20.07.2017 в 23:14

    Я бы тоже повесился, если б записал такое говно, как последний LP.
    Но ладно, отставить глупые шутки. У чувака было шесть детей, их и вдову жалко. А роцкерам совсем нехуй делать, похоже.

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  5. King Stah 20.07.2017 в 23:41

    Ипппать ((( Вот это номер на ночь глядя ((( R.I.P.

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  6. Виктор 20.07.2017 в 23:48

    Зеля написал(а):
    их и вдову жалко


    ну вот, может и довела, кто ж знает

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  7. Sonder77 21.07.2017 в 00:48

    А я только когда Ханнеман умер чуть ли не плакал,а всякие линкинпарки от никельбеков и прочих корнов ничем не отличаются.Ваще пох.

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  8. Федор 21.07.2017 в 01:32

    Sonder77 написал(а):
    А я только когда Ханнеман умер чуть ли не плакал,а всякие линкинпарки от никельбеков и прочих корнов ничем не отличаются.Ваще пох.

    Чисто субъективное мнение. Я аналогично про Слейер могу сказать. Тупо долбежка, худшие из большой четверки.

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  9. Спадар Антось 21.07.2017 в 03:14

    Быў, ёсьць, будзе лайном зь вялікай літары Л.

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  10. Loretta 21.07.2017 в 03:22

    какие все добрые

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  11. Мимо проходил 21.07.2017 в 09:24

    Loretta написал(а):
    какие все добрые
    Все очень трушные ребята потому что, ага

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