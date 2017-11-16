«КАК ВЫГЛЯДИТ ГОЛОГРАММА DIO»

Итак, то, о чем как о торжестве алчности высоких технологий говорили в прошлом году, наконец обрело финальную форму: голограмма Dio стартует в европейский — а затем и межконтинентальный — тур под названием «Дио возвращается» 6 декабря, а пока, раздумывая, посещать данное мероприятие или нет (ближайшая к нам точка — Варшава 9 декабря), можно немножечко оценить труды, проделанные ее создателями.

На вокале в туре, помимо записей голоса Дио, будут присутствовать Tim «Ripper» Owens (JUDAS PRIEST) и Oni Logan (LYNCH MOB); инструменталы в поддержку ожившей иллюзии исполнят Craig Goldy (гитара), Simon Wright (барабаны), Scott Warren (клавишные), Bjorn Englen (бас).

«Голограмма будет по центру сцены, — говорит Бьорн, — и поскольку она довольно большая, мы рассчитываем, что предложенные площадки позволят вместить всю постановку. И как бы там ни было… мы все ждем с нетерпением начала турне. Это будет великолепно. Сложностей я не предвижу: да, безусловно, придется использовать метроном, чтобы синхронизироваться с вокальными записями — в остальном же мы будем играть как обычно. Весь инструментал будет живой.

А еще некоторые люди спрашивают: не жутковата ли вся эта затея?.. И я… не знаю. У нас ощущения самые позитивные. И уверен, те, кто сомневается в целесообразности подобной задумки, кто настроен пессимистически или негативно, будут приятно удивлены результатом. Ибо работа была проделана на отлично».

«Подобная задумка поднимает ряд моральных вопросов, — признает Скотт, — но уверен, что Дио был бы обрадован такими возможностями».

..А еще, как кажется креативщикам из Eyellusion, рад был бы вернуться на сцену Фрэнк Заппа: на следующий год уже планируется его тур «Back On The Road».