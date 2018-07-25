Метал-концерты в Минске, осень 2018 года

Готовим шеи летом, а кошельки — к осени! Традиционная тема для тех, кто уже готов продумать, чем развлекать себя с сентября по ноябрь. Тут же, традиционно, можно искать попутчиков, собутыльников, задавать тематические вопросы и все такое.
26.08 — в преддверии осени, впервые в истории в Минск приедет финская SONATA ARCTICA. Клуб RE:Public, стоимость билетов от 50 рублей.
01.09 — встречая День Знаний, состоится локальный благотворительный концерт в помощь котам. В клубе «Брюгге» отыграют группы ROKASH, SAKRAMANT, АДАРВІРОГ и DYMNA LOTVA. Вырученные средства пойдут в фонд Общественного объединения защиты животных «Эгида».
14.09 в Минск вернутся польские Отцы — группы VADER и THY DISEASE. Клуб RE:Public. Билеты уже в продаже: 45 рублей — предварительно; 55 рублей — место за столиком.
20.09 - не метал, но крутая и модная штука. В Минск возвращаются синтвэйв-властелины PERTURBATOR, клуб «Брюгге», билеты в предпродаже 30 рублей.
21.09, не закусывая, можно будет попрыгать под средневековую свистопляску IN EXTREMO. Клуб RE:Public, цена вопроса — от 55 рублей.
05.10 — эксклюзивное практически шоу от братского дуэта MAX & IGGOR CAVALERA. В клубе RE:Public они приложат максимум усилий, представляя ностальгическую программу SEPULTURA эпохи альбомов Beneath The Remains и Arise. Так что стоит пойти и посмотреть, осилит ли все это Макс. До 1 августа билеты продаются по 45 рублей; дальше — дороже.
19.10 — снова поляки, на этот раз андеграунднее и мрачнее. В клубе «Брюгге» черный свет зажгут группы FURIA и LICHO при локальной поддержке от KRVVLA. Билеты по 25 рублей уже в продаже.
27.10 - уже баян, но ладно. THREE DAYS GRACE в очередной раз навестят столицу Хрустального Сосуда. Prime Hall, фан-зона — 75 рублей; сектор — от 70 до 90 рублей.
14.11 — еще один нетематический, но любопытный концерт. DANCE WITH THE DEAD вернутся в «Брюгге». Билеты от 25 рублей.
22.11. Группа, на которую, как на огонь и воду, можно смотреть вечно. GOD IS AN ASTRONAUT выступят в клубе RE:Public. Цена вопроса — от 50 рублей.
А также! По пока не подтвержденной официально информации этой осенью в Минск приедут SIX FEET UNDER. Плюс для тех, кто готов проехаться по областным центрам ради гринд-отрыва, намечается отличное пати с участием SPASM 28 октября в Бресте. А 27 — в Гомеле. Хотя в Бресте, конечно, по составу мощнее.
По мере появления новых анонсов афиша будет обновляться.
Одену маску, чтоб меня никто не узнал, и схожу на Сонату Арктику
Loretta написал(а):
Одену маску, чтоб меня никто не узнал, и схожу на Сонату Арктику
Сильный человек. Я бы не смогла)
интересно, как там у Six Feet Under с художественным уровнем?
insane_clown написал(а):
интересно, как там у Six Feet Under с художественным уровнем?
что то мне подсказывает, что не очень…
Был на SFU в декабре в Голландии. Угар и рубилово )
Насчёт Кавалер есть сомнения — там такой материал, что дохлой рыбине Максу сейчас не под силу. Наверное.
На Кавалеру надо бы сходить, пока Максимка лапти за икону не закинул. Выглядит он неважно(
Блин, Vader это хорошо, и давно их не видел, но в этот день, пожалуй, предпочту Оргию Праведников в формате трио. В Гудвине.
Неплохая осень вырисовывается.
Как можно променять VADER