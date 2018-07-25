Метал-концерты в Минске, осень 2018 года

Готовим шеи летом, а кошельки — к осени! Традиционная тема для тех, кто уже готов продумать, чем развлекать себя с сентября по ноябрь. Тут же, традиционно, можно искать попутчиков, собутыльников, задавать тематические вопросы и все такое.

26.08 — в преддверии осени, впервые в истории в Минск приедет финская SONATA ARCTICA. Клуб RE:Public, стоимость билетов от 50 рублей.

01.09 — встречая День Знаний, состоится локальный благотворительный концерт в помощь котам. В клубе «Брюгге» отыграют группы ROKASH, SAKRAMANT, АДАРВІРОГ и DYMNA LOTVA. Вырученные средства пойдут в фонд Общественного объединения защиты животных «Эгида».

14.09 в Минск вернутся польские Отцы — группы VADER и THY DISEASE. Клуб RE:Public. Билеты уже в продаже: 45 рублей — предварительно; 55 рублей — место за столиком.

20.09 - не метал, но крутая и модная штука. В Минск возвращаются синтвэйв-властелины PERTURBATOR, клуб «Брюгге», билеты в предпродаже 30 рублей.

21.09, не закусывая, можно будет попрыгать под средневековую свистопляску IN EXTREMO. Клуб RE:Public, цена вопроса — от 55 рублей.

05.10 — эксклюзивное практически шоу от братского дуэта MAX & IGGOR CAVALERA. В клубе RE:Public они приложат максимум усилий, представляя ностальгическую программу SEPULTURA эпохи альбомов Beneath The Remains и Arise. Так что стоит пойти и посмотреть, осилит ли все это Макс. До 1 августа билеты продаются по 45 рублей; дальше — дороже.

19.10 — снова поляки, на этот раз андеграунднее и мрачнее. В клубе «Брюгге» черный свет зажгут группы FURIA и LICHO при локальной поддержке от KRVVLA. Билеты по 25 рублей уже в продаже.

27.10 - уже баян, но ладно. THREE DAYS GRACE в очередной раз навестят столицу Хрустального Сосуда. Prime Hall, фан-зона — 75 рублей; сектор — от 70 до 90 рублей.

14.11 — еще один нетематический, но любопытный концерт. DANCE WITH THE DEAD вернутся в «Брюгге». Билеты от 25 рублей.

22.11. Группа, на которую, как на огонь и воду, можно смотреть вечно. GOD IS AN ASTRONAUT выступят в клубе RE:Public. Цена вопроса — от 50 рублей.

А также! По пока не подтвержденной официально информации этой осенью в Минск приедут SIX FEET UNDER. Плюс для тех, кто готов проехаться по областным центрам ради гринд-отрыва, намечается отличное пати с участием SPASM 28 октября в Бресте. А 27 — в Гомеле. Хотя в Бресте, конечно, по составу мощнее.

По мере появления новых анонсов афиша будет обновляться.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Loretta 26.07.2018 в 01:22

    Одену маску, чтоб меня никто не узнал, и схожу на Сонату Арктику

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  2. Anastasiya 26.07.2018 в 01:29

    Loretta написал(а):
    Одену маску, чтоб меня никто не узнал, и схожу на Сонату Арктику

    Сильный человек. Я бы не смогла)

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  3. insane_clown 26.07.2018 в 07:12

    интересно, как там у Six Feet Under с художественным уровнем?

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  4. ukko 26.07.2018 в 08:01

    insane_clown написал(а):
    интересно, как там у Six Feet Under с художественным уровнем?


    что то мне подсказывает, что не очень…

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  5. Ых 26.07.2018 в 08:44

    Был на SFU в декабре в Голландии. Угар и рубилово )

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  6. Зануда 26.07.2018 в 10:44

    Насчёт Кавалер есть сомнения — там такой материал, что дохлой рыбине Максу сейчас не под силу. Наверное.

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  7. Батхед 26.07.2018 в 12:30

    На Кавалеру надо бы сходить, пока Максимка лапти за икону не закинул. Выглядит он неважно(

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  8. Tular 26.07.2018 в 13:18

    Блин, Vader это хорошо, и давно их не видел, но в этот день, пожалуй, предпочту Оргию Праведников в формате трио. В Гудвине.
    Неплохая осень вырисовывается.

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  9. Anastasiya 26.07.2018 в 14:03

    Как можно променять VADER

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