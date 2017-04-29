Метал-god с юмором. 15 забавных фото инстаграма Роба Хэлфорда

JUDAS PRIEST заканчивают студийную работу над новым альбомом, и, судя по высказываниям Роба Хэлфорда, процесс идет бойко и продуктивно. «Здорово наблюдать, как по кирпичику складывается целый полноформатник: как в старые добрые времена, мы просто сидим в студии с гитаристами, Гленном и Ричи, и делаем свое дело. Начав утро с нуля, к вечеру мы получаем то, что, возможно, станет «пристовской» классикой, которая будет жить вечно».

Ну а пока мы все с нетерпением ожидаем нетленки (точно зная: кто-кто, а уж JUDAS PRIEST способны на крутые сюрпризы!), предлагаю заглянуть в один из самых креативных метал-инстаграмов: в подборку фотографий старины Роба, который регулярно и не без юмора пополняет архивы новыми и старыми снимками. Вашему вниманию небольшая подборка.