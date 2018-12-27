5 альбомов белорусского метала второго полугодия 2018

Как и в первом полугодии 2018-го, во втором было что послушать и чем душу порадовать: множество синглов, EP, порядка 20 полноформатников реализовано белорусскими метал-бандами. Обо всех рассказать сложно — обращу внимание лишь на некоторые. Те, что запали в душу и память сильней остальных.
IRREVERSIBLE MECHANISM Immersion
Об этом релизе по факту выхода уже говорили, но еще раз тысячу да — выпущенный Blood Music второй альбом «механизмов» претендует не только на прог-дэзовый прорыв года на родной сцене, но (почему бы и нет) достойно вписывается в интернациональные эшелоны топовых работ популярного ныне жанра. О чем говорят десятки хвалебных рецензий со всех углов мира. На подходе у группы европейский тур; 9 февраля они играют в Минске с ASYMMETRY и ENDOGENESIS. Быть надобно обязательно.
Солидный и емкий дебют мелодик-блэк «паганцев» из Гомеля: эпически размашистый, воинственный — из тех, под которые хочется гордо вскинуть голову и, волосы назад, ломануться в отчаянную битву. Или слэм. Не знаю. Однако равнодушным к такому напору остаться непросто: то ли ревущий, то ли скандирующий тексты вокалист своими «Krylami Bielymi» способен поднять даже армию мертвых. Плотная гитарная атмосферщина, пронизанная соло-молниями, аккуратное варьирование ритма, замечательное чувство мелодии — не безупречный, но все-таки очень сильный альбом для первенца.
Для тех, кто думает, что белорусский метал — это непременно блэк или, скажем, дэзкор, вот редкий зверь: группа SOULSIDES выпустила второй альбом за полтора десятка в меру активного существования. Хэви с лихими заездами в трэш; сыгранный настолько мастерски, что даже самые навороченные аранжировочные пассы ложатся на душу легко и комфортно. Мощный доминирующий вокал мистера Баланюка, конечно, достаточно специфичен и, местами, кажется, его слишком много… однако… примите как есть. Качественный и вневременной альбом, рекомендую.
Третьего полноформатника белорусских электро-блэковых революционеров, создававших странные кроссжанровые штуки, когда это еще не стало трендом, пришлось ждать семь лет. Александр Щупак за это время перебазировался в Германию и там, обложившись современными студийными приблудами, заставил свою многостаночную музу работать на два фронта: ID:VISION и INFESTUM. Однако стал ли прорывом Der Tyrann?.. Звучит релиз, безусловно, фирмово. Он многослоен, как зимний прикид белоруса. Он крут, колоритен и стилен, как наряд немецкого хипстера. Но. Большая проблема здесь в том, что за десять-пятнадцать лет жанр индастриэл-блэка исследовали и выпотрошили до сверкающей стружки; он иссяк, оставив в песке с десяток шедевров, и сейчас нырять в пустой бассейн смысла не много. Скажу даже более: в альбоме нет почти ничего, что бы сам Александр не предлагал в собственных группах; это не делает материал Der Tyrann хуже (он все еще крут), но лишает восторга открытия. Впрочем, цените сами.
Второй лонгплей загадочного дуэта, здорово начавшего карьеру альбомом Ersatz и, не теряя фирменной волнительно-мелодичной истеричности, продолжившего черное дело в 2018-м. Высокопробный, красивый (так почему-то и хочется сказать: душевный) блэк-метал, с выразительными текстами и читаемым, несмотря на надрывную манеру, вокалом. Из тех альбомов, что хочется переслушивать на рипите: и специально, и фоном.
https://redefiningdarknessrecords.bandcamp.com/album/khandra-there-is-no-division-outside-existence
А вот от Хандры, после шикарного прошлогоднего двухпесенника, лично я ожидал большего. В прошлом году кто-то в коментах написал, что, мол, это дэт-металисты решили поиграть блэк. Мне лично All Is Of No Avail по ощущениям напомнил предпоследнюю Мгву, а вот вторая работа — действительно и, к сожалению — с дэтушным привкусом. Особенно удивила, со знаком минус, позитивная такая атмосфера последнего трека (Progressing in Desolation). Нет, There Is No Division Outside Existence не шлак конечно, но вот на жопу, как дебютник, не усадил.