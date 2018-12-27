5 альбомов белорусского метала второго полугодия 2018

Как и в первом полугодии 2018-го, во втором было что послушать и чем душу порадовать: множество синглов, EP, порядка 20 полноформатников реализовано белорусскими метал-бандами. Обо всех рассказать сложно — обращу внимание лишь на некоторые. Те, что запали в душу и память сильней остальных.

IRREVERSIBLE MECHANISM Immersion

Об этом релизе по факту выхода уже говорили, но еще раз тысячу да — выпущенный Blood Music второй альбом «механизмов» претендует не только на прог-дэзовый прорыв года на родной сцене, но (почему бы и нет) достойно вписывается в интернациональные эшелоны топовых работ популярного ныне жанра. О чем говорят десятки хвалебных рецензий со всех углов мира. На подходе у группы европейский тур; 9 февраля они играют в Минске с ASYMMETRY и ENDOGENESIS. Быть надобно обязательно.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://blood-music.bandcamp.com/album/immersion" >Immersion by Irreversible Mechanism</a>

KRUMKAČ Honar i Kroŭ

Солидный и емкий дебют мелодик-блэк «паганцев» из Гомеля: эпически размашистый, воинственный — из тех, под которые хочется гордо вскинуть голову и, волосы назад, ломануться в отчаянную битву. Или слэм. Не знаю. Однако равнодушным к такому напору остаться непросто: то ли ревущий, то ли скандирующий тексты вокалист своими «Krylami Bielymi» способен поднять даже армию мертвых. Плотная гитарная атмосферщина, пронизанная соло-молниями, аккуратное варьирование ритма, замечательное чувство мелодии — не безупречный, но все-таки очень сильный альбом для первенца.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://krumkacband.bandcamp.com/album/honar-i-kro-2018" >Honar i Kroŭ (2018) by Krumkač</a>

SOULSIDES Атручаныя словы

Для тех, кто думает, что белорусский метал — это непременно блэк или, скажем, дэзкор, вот редкий зверь: группа SOULSIDES выпустила второй альбом за полтора десятка в меру активного существования. Хэви с лихими заездами в трэш; сыгранный настолько мастерски, что даже самые навороченные аранжировочные пассы ложатся на душу легко и комфортно. Мощный доминирующий вокал мистера Баланюка, конечно, достаточно специфичен и, местами, кажется, его слишком много… однако… примите как есть. Качественный и вневременной альбом, рекомендую.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://soulsides.bandcamp.com/album/atru-anyja-s-ovy" >Atručanyja słovy by Soulsides</a>

ID:VISION Der Tyrann

Третьего полноформатника белорусских электро-блэковых революционеров, создававших странные кроссжанровые штуки, когда это еще не стало трендом, пришлось ждать семь лет. Александр Щупак за это время перебазировался в Германию и там, обложившись современными студийными приблудами, заставил свою многостаночную музу работать на два фронта: ID:VISION и INFESTUM. Однако стал ли прорывом Der Tyrann?.. Звучит релиз, безусловно, фирмово. Он многослоен, как зимний прикид белоруса. Он крут, колоритен и стилен, как наряд немецкого хипстера. Но. Большая проблема здесь в том, что за десять-пятнадцать лет жанр индастриэл-блэка исследовали и выпотрошили до сверкающей стружки; он иссяк, оставив в песке с десяток шедевров, и сейчас нырять в пустой бассейн смысла не много. Скажу даже более: в альбоме нет почти ничего, что бы сам Александр не предлагал в собственных группах; это не делает материал Der Tyrann хуже (он все еще крут), но лишает восторга открытия. Впрочем, цените сами.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://idvision.bandcamp.com/album/der-tyrann" >Der Tyrann by ID:VISION</a>

KHRAGKH ΓVΛΩ

Второй лонгплей загадочного дуэта, здорово начавшего карьеру альбомом Ersatz и, не теряя фирменной волнительно-мелодичной истеричности, продолжившего черное дело в 2018-м. Высокопробный, красивый (так почему-то и хочется сказать: душевный) блэк-метал, с выразительными текстами и читаемым, несмотря на надрывную манеру, вокалом. Из тех альбомов, что хочется переслушивать на рипите: и специально, и фоном.