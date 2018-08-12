5 альбомов белорусского метала первого полугодия 2018

В первом полугодии 2018 родная сцена пополнилась большим количеством полноформатных релизов — причем про некоторые из них мы уже вдоволь поговорили. Поэтому на Les Rites De Passage INFESTUM, а также I miortvym snicca zolak RAVEN THRONE отдельно фокусироваться не будем: все, кто хотел, давно послушал и оценил. В сегодняшней же подборке — пятерка альбомов, которые хочется порекомендовать к ознакомлению, если вы этого еще не сделали.

IN SEARCH FOR Atonement Pt.1

Невероятно сложная, мудрая, навороченная, насыщенно-вдохновенная работа вездесущего Яна Женчака, которую он ваял десять лет и которая должна стать первой частью концептуального музыкального полотна. (Кстати, часть вторая вроде как планируется на 2019-й, но, как мы видим, и 10 лет — не срок. В вопросах вечности спешить не стоит.) Прог- и арт-рок, симфо/пауэр-метал, хоры, оркестровки, множество приглашенных музыкантов — и тот счастливый случай, когда количество вложенного труда полностью оправдывается полученным результатом.

Послушать Atonement Pt.1 целиком и написать пару приятных слов автору можно здесь.

AN ARGENCY Eternal Legacy

Страннейший зверь в нашем темном зоопарке — группа AN ARGENCY, играющая, по собственному определению, blackened occult deathcore. Любопытно, как в некий момент ЗЛО (визуальное, лирическое, атмосферное) и чернота стали интегрироваться с дэзкоровой качевой агрессией, — и AN ARGENCY на белсцене (на которой дэзкора и металкора, в общем-то, легион и маленькая тележка) поддерживают эту тенденцию максимально мрачным и насильственным образом. В общем, рекомендую заценить (к слову, Eternal Legacy — уже второй альбом минчан), ну и кому вштырит — прийти 8 сентября в «Back Draft» на презентацию.

GRINDZILLA Toshinquandon

Дебютник гомельских грайндеров, которых отлично все знают, помнят и уважают по сценическим выступлениям, а также, благодаря чемпионству Владимира «Туси» Изотова, по репортажам мажорных изданий. Неплохой релиз, не больше, не меньше (из минусов — он, пожалуй, слишком серьезно и чисто исполнен; от goregrind ждешь все же грязи и жира) — однако чрезвычайно полезный в местном засильи блэкухи и болотного депрессива.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://grindzilla-band.bandcamp.com/album/toshinquandon-2" >Toshinquandon by Grindzilla</a>

VELD S.I.N. Spawned In Nothingness

Да, про VELD уже тоже немного поговорили, но по итогам релиза официально: вне зависимости от того, мил ли Кирилл Бобрик как человек, говорит он о ком-либо приятные вещи или нет, с годами эта группа все увереннее пробивает потолок белорусской брутальной сцены, и с таким багажом можно уверенно штурмовать новые «этажи». Мощный, стильный, выразительный, брутальный, техничный, разрушительный, убойный, захватывающе-монструозный — S.I.N. Spawned In Nothingness выточен столь мастерски и перфектно, что читая в многочисленных ревью зарубежных вебзинов «группа из Польши», начинаешь чувствовать некоторый дискомфорт. Ведь это именно то, чем стоит гордиться здесь и сейчас!..

MASSENHINRICHTUNG Апошняя Птушка Надзеі

Альбом с новым составом и новым звуком. Альбом-вызов привычной аудитории, энную часть которой уже отвернула лиричность и, одновременно, панковая разудалость звучания, вытеснившие «черноту» на необязательный план. Много скрипок, очевидный «паганский» уклон — который, отогнав из-под сцены одних, должен привлечь вездесущих адептов «фолко-лаптей». Апошняя Птушка Надзеі, контрастная и многоплановая, однозначно достойна вдумчивого ознакомления и концертного теста — как бы там ни было в записи, после живых выступлений MASSENHINRICHTUNG равнодушным остаться непросто.