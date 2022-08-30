woe unto me
30.08.2022

Смотрим новый клип WOE UNTO ME «Deep Beneath The Burden»

Новинки и новости

Гродненская мрачно-думовая группа WOE UNTO ME подписала контракт с лейблом из Лас-Вегаса M-Theory Audio и анонсировала третий полноформатник Deep Beneath The Burden, клип на титульную тему которого можно посмотреть прямо здесь и сейчас.

«Музыкально мы продолжаем двигаться в сторону более прогрессивных ответвлений дум-метала. Наш новый альбом не будет типичным funeral doom или death doom релизом, в него войдут элементы разных субжанров, и этот диск станет самым атмосферным, эклектичным и взрослым в нашей дискографии. То есть по-прежнему сложным музыкально и лирически, однако, как нам кажется, проще для восприятия и более интересным в том числе и для фэнов, которые не увлекаются классическим думом. В текстах мы решили не ограничиваться типичным описанием депрессивных или деструктивных настроений человеческого существа. Мы, скорее, заняты исследованием природой этих чувств, стараемся анализировать их с философской точки зрения».

А вот и кино.

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