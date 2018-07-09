Репортаж: день рождения NIHILIST’a. И один мировой рекорд

Минская группа NIHILIST — это не только замечательный дебютный альбом 2017-го Dogmat, не только мощная, ломаная, навороченная, жанрово неопределимая музыка (кач? прогрессив? технарство? эксперименты? лейте все сразу и можно без хлеба!), но и редкая для нашей сцены озорная чертовщинка, чумная харизма и желание не делать, как все.

PAINT THE FUTURE BLACK, NIHILIST 49 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)



(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin.

Две недели назад драммер Ян Аладов, звезда и мастермайнд обеих выступавших за вечер команд — PAINT THE FUTURE BLACK и NIHILIST — попал в эфиры (в том числе и, представьте себе, белорусского телевидения) как самый упрямый музыкант не только страны, но и ютуба, и вообще. В прямой трансляции он поставил мировой рекорд: играл, не прерываясь, на барабанах 25 часов подряд. Это был случай, когда ты поспал, погулял, потусил с друзьями; открываешь live-стриминг — а он, с разноцветными волосами, все еще там, в «LifeBox» студии на заводе «Горизонт». Стучит. Не очень поутру уже свежий, однако упорный.

«По итогам увиденного появится поговорка: ‘Ян терпел — и ты потерпишь!'» — восхищенно шутили комментаторы. Ну а он все же сумел! Тем самым стараясь привлечь внимание и к NIHILIST, и к сбору средств на будущий сингл банды.

Дополнительно подчеркивая, кто на праздничном концерте главный герой, ведущий мероприятия, шаловливо-комичный экс-гитарист NIHILIST Вадим Бойков, обнажил торс и нарисовал рожицу с гордой подписью «Аладов». В промежутках между выступлениями он (т.е. ведущий) шутил «за триста», заставлял девушек с сигаретами в зубах заниматься армрестлингом — в общем, поддерживал в «Брюгге» угарно-ненавязчивую домашнюю атмосферу, в которой все прыгают, слэмятся, подпевают; кто-то новый постоянно выходит на сцену; что-то все время происходит, и, кажется, даже отлучась ненадолго, рискуешь упустить что-нибудь любопытное.

Вот Дмитрий Микулич помогает играть «Walk» в трибьют Винни Полу; вот начинается шизоидный джаз; потом немножечко DREAM THEATER с внезапно женским вокалом; а вот — зеленые шарики взлетают над головами, все фотографируются; выносят торт, люди на танцполе визжат. Все свои, так или иначе знакомые. Пару десятков человек на клуб. Жизнерадостно и горячо.

Несмотря на уютное ощущение междусобойчика, и PAINT THE FUTURE BLACK, и NIHILIST выступали солидно и на полном серьезе, безо скидок на юбилейные поводы. PAINT THE FUTURE BLACK — при черных мешковатых балахонах, в гриме и масках «борландовского» формата, — работали по большей части в каверном стиле, проходясь по классике ню-метала и с полоборота заводя собравшуюся публику. NIHILIST же орали и грузили. Ломали ритмы и душили остротехничным напором. Прессовали грувом и давили на психику агрессивным вокалом.

Подготовившись сделать праздник безоблачно праздничным, музыканты неплохо (хотя и местами излишне громко) отстроили звук и подстроили свет. Минимизировали паузы между выступлениями. Ну и вообще, отработали и отдохнули за вечер исключительно гармонично — отыграв свой последний концерт за 2018 год… ну и, будем верить, подготовив нечто особенное на 2019-й. Потому как они у нас на сцене и есть — нечто особенное.