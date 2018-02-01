Метал-альбомы белорусской сцены второго полугодия 2017, часть первая

Первый месяц новой жизни в новом году уже пролетел — и, кажется, пора раздавать долги. За год, уже почти позабытый. Вспоминаем, чем именно белорусская метал-сцена радовала и печалила нас с июля по декабрь 2017…

(Порядок перечисления альбомов произвольный.)

1. АДАРВІРОГ Край паданняў

Дебютный лонгплей молодой, но очень активной и напористой минской фолк-метал команды, за пару лет успевшей выступить, наверное, на всех рыцарских фестах страны. Мелодичный, богатый инструментарием (мандолина, бузука, скрипка, волынка, аккордеон, колесная лира и диавол ведает что еще), пагански-жесткий, заводной материал, въедливый и легко ложащийся на ухо, — представляющий, по сути, сборник мифических и (полу)реальных историй, «рассказанных» на разные голоса с невероятным чувством и выражением. Кому интересно, на «Лютым фэсце» 10 февраля можно будет послушать все это в живом варианте.

2. HOK-KEY Kalasy Pad Siarpom

И снова белорусскоязычный фолк-метал — теперь минималистичнее, грузнее, смурнее; на ускорениях слегка напоминающий KORPIKLAANI, а на балладах вроде «Kali Šumiać Daždžy…» — официальную отечественную эстраду. Пожалуй, самый цельный и единообразный по стилю/подаче альбом коллектива, за свою более чем 20-летнюю историю успевшего и постебаться/попанковать, и угрюмо пофилософствовать (Znak Biady), и даже прокатиться с турами по всей Европе.

Послушать дискографию группы можно по ссылке.

3. DWELLSTORM BORNED Manifestation Of Fractal Reflections

«Белорусский Бегемот», «польский дэз-блэк по-мински» — новый и вполне живописный метал-проект известных в андеграунде музыкантов, выступление которого давеча скрасило концертное затишье имени середины зимы. Штормят мужики четко, технично, емко и убедительно — так что Рогатый им в помощь в поиске более индивидуального звука на следующих релизах. Так, чтобы было вообще.

Из соцсетей у группы только вк (да и вообще интернет-промоушном там едва ли кто озабочен); альбом целиком послушать можно по ссылке.

4. FORODWAITH The One

Ко второму альбому витебский FORODWAITH стал тяжелее и основательнее, обратившись за вдохновением к шведской мелодэз-классике образца нулевых. Объемный, плотный звук, прибивающий к скалам гроул; непременные заливистые соло и фэнтезийные ниточки клавишных; гармоничный вброс фолка; эпичность и, одновременно, тяжеловесная танцевальность. Поди, мол, попрыгай в увесистых латах!.. Хороший, насыщенный альбом — будто нажористый вкусный обед, после которого часами, благостно переваривая, ты не в состоянии слушать ничего вообще.

(P.S. 10 февраля FORODWAITH также играют в «Репаблике» — будет шанс заценить в деле нового вокалиста Андрея, ранее, в том числе на записи обоих альбомов, служившего в группе басистом.)

5. SODOMIC BAPTISM Black Fire Pandemonium

Дебютный полноформатник самой зловещей, сатанической и бласфемической группы РБ. Яростный, напористый, ядовитый материал, фирмово (если не обращать внимания на характерный акцент вокалиста) исполненный и вполне солидно реализованный в записи. Брутально. Внушительно. Идеологически выверенно. С мощным реверансом творчеству Бентона сотоварищи — но и, одновременно, не без некоторых персонально-экспериментальных решений.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://sodomicbaptism.bandcamp.com/album/black-fire-pandemonium" >Black Fire Pandemonium by Sodomic Baptism</a>

6. DESOLATE HEAVEN Пепел

Четвертый уже альбом минских «чернушников» — и тот редкий случай, когда Temnarod из ZAKLON поет блэк-метал по-русски. Достаточно безыскусный, но при этом на удивление цепляющий материал — временами щерящийся оскалом и шершавой агрессией, однако же большей частью легкоусвояемый и лирично-мелодично-беззлобный. Во всяком случае, пока не начнешь слушать тексты.

<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://desolateheaven.bandcamp.com/album/--3" >Пепел by Desolate Heaven</a>

Продолжение следует!