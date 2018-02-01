Метал-альбомы белорусской сцены второго полугодия 2017, часть первая

Первый месяц новой жизни в новом году уже пролетел — и, кажется, пора раздавать долги. За год, уже почти позабытый. Вспоминаем, чем именно белорусская метал-сцена радовала и печалила нас с июля по декабрь 2017…

(Порядок перечисления альбомов произвольный.)

белорусский альбом года Адарвірог Sodomic Baptism Hok Key Forodwaith Dwellstorm Borned Desolate Heaven 1. АДАРВІРОГ Край паданняў

Дебютный лонгплей молодой, но очень активной и напористой минской фолк-метал команды, за пару лет успевшей выступить, наверное, на всех рыцарских фестах страны. Мелодичный, богатый инструментарием (мандолина, бузука, скрипка, волынка, аккордеон, колесная лира и диавол ведает что еще), пагански-жесткий, заводной материал, въедливый и легко ложащийся на ухо, — представляющий, по сути, сборник мифических и (полу)реальных историй, «рассказанных» на разные голоса с невероятным чувством и выражением. Кому интересно, на «Лютым фэсце» 10 февраля можно будет послушать все это в живом варианте.

белорусский альбом года Адарвірог Sodomic Baptism Hok Key Forodwaith Dwellstorm Borned Desolate Heaven 2. HOK-KEY Kalasy Pad Siarpom

И снова белорусскоязычный фолк-метал — теперь минималистичнее, грузнее, смурнее; на ускорениях слегка напоминающий KORPIKLAANI, а на балладах вроде «Kali Šumiać Daždžy…» — официальную отечественную эстраду. Пожалуй, самый цельный и единообразный по стилю/подаче альбом коллектива, за свою более чем 20-летнюю историю успевшего и постебаться/попанковать, и угрюмо пофилософствовать (Znak Biady), и даже прокатиться с турами по всей Европе.

Послушать дискографию группы можно по ссылке.

белорусский альбом года Адарвірог Sodomic Baptism Hok Key Forodwaith Dwellstorm Borned Desolate Heaven 3. DWELLSTORM BORNED Manifestation Of Fractal Reflections

«Белорусский Бегемот», «польский дэз-блэк по-мински» — новый и вполне живописный метал-проект известных в андеграунде музыкантов, выступление которого давеча скрасило концертное затишье имени середины зимы. Штормят мужики четко, технично, емко и убедительно — так что Рогатый им в помощь в поиске более индивидуального звука на следующих релизах. Так, чтобы было вообще.

Из соцсетей у группы только вк (да и вообще интернет-промоушном там едва ли кто озабочен); альбом целиком послушать можно по ссылке.

белорусский альбом года Адарвірог Sodomic Baptism Hok Key Forodwaith Dwellstorm Borned Desolate Heaven 4. FORODWAITH The One

Ко второму альбому витебский FORODWAITH стал тяжелее и основательнее, обратившись за вдохновением к шведской мелодэз-классике образца нулевых. Объемный, плотный звук, прибивающий к скалам гроул; непременные заливистые соло и фэнтезийные ниточки клавишных; гармоничный вброс фолка; эпичность и, одновременно, тяжеловесная танцевальность. Поди, мол, попрыгай в увесистых латах!.. Хороший, насыщенный альбом — будто нажористый вкусный обед, после которого часами, благостно переваривая, ты не в состоянии слушать ничего вообще.

(P.S. 10 февраля FORODWAITH также играют в «Репаблике» — будет шанс заценить в деле нового вокалиста Андрея, ранее, в том числе на записи обоих альбомов, служившего в группе басистом.)

белорусский альбом года Адарвірог Sodomic Baptism Hok Key Forodwaith Dwellstorm Borned Desolate Heaven 5. SODOMIC BAPTISM Black Fire Pandemonium

Дебютный полноформатник самой зловещей, сатанической и бласфемической группы РБ. Яростный, напористый, ядовитый материал, фирмово (если не обращать внимания на характерный акцент вокалиста) исполненный и вполне солидно реализованный в записи. Брутально. Внушительно. Идеологически выверенно. С мощным реверансом творчеству Бентона сотоварищи — но и, одновременно, не без некоторых персонально-экспериментальных решений.

белорусский альбом года Адарвірог Sodomic Baptism Hok Key Forodwaith Dwellstorm Borned Desolate Heaven 6. DESOLATE HEAVEN Пепел

Четвертый уже альбом минских «чернушников» — и тот редкий случай, когда Temnarod из ZAKLON поет блэк-метал по-русски. Достаточно безыскусный, но при этом на удивление цепляющий материал — временами щерящийся оскалом и шершавой агрессией, однако же большей частью легкоусвояемый и лирично-мелодично-беззлобный. Во всяком случае, пока не начнешь слушать тексты.

Продолжение следует!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Olaf 02.02.2018 в 11:46

    А кроме брутала и фолка есть что-нибудь???

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  2. Sonne 02.02.2018 в 12:44

    Black. Вот и все варианты.

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