Презентация нового мини-альбома WOE UNTO ME «Spiral-Shaped Hopewreck»

WOE UNTO ME пришли в 2021 год в новом стиле и образе. Чего, в общем, и следовало ожидать после появления на вокале Игоря Ковалева из NEBULAE COME SWEET. Строгий, дубовый (в гробовом смысле) дэз-думовый костюм оказался ему слишком тесен: в похоронной скорби аффективный размах неприемлем, а команде уже, похоже, захотелось размаха, да и просто грешно не использовать такие таланты.

Spiral-Shaped Hopewreck еще немного рычит (причем чем ближе к финалу, тем больше; в конце миника колонки полирует внезапный жесткий кавер MESHUGGAH), но на фьюнеральных нотах уже не задерживается, бросая в пылкую отчаянную дрожь, забываясь в хрупких мелодиях, пробираясь сквозь массивные колоннады думовых риффов и, честно, выводя группу на какой-то новый уровень, с почти «анафемным» уровнем эмоциональной выразительности.

Сильно, круто, нужно еще!

