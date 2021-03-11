Woe Unto Me
11.03.2021

Презентация нового мини-альбома WOE UNTO ME «Spiral-Shaped Hopewreck»

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WOE UNTO ME пришли в 2021 год в новом стиле и образе. Чего, в общем, и следовало ожидать после появления на вокале Игоря Ковалева из NEBULAE COME SWEET. Строгий, дубовый (в гробовом смысле) дэз-думовый костюм оказался ему слишком тесен: в похоронной скорби аффективный размах неприемлем, а команде уже, похоже, захотелось размаха, да и просто грешно не использовать такие таланты.

Spiral-Shaped Hopewreck еще немного рычит (причем чем ближе к финалу, тем больше; в конце миника колонки полирует внезапный жесткий кавер MESHUGGAH), но на фьюнеральных нотах уже не задерживается, бросая в пылкую отчаянную дрожь, забываясь в хрупких мелодиях, пробираясь сквозь массивные колоннады думовых риффов и, честно, выводя группу на какой-то новый уровень, с почти «анафемным» уровнем эмоциональной выразительности.

Сильно, круто, нужно еще!

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2 комментария

  • Иван Тимофеев написал(а):

    Видел их на брутале, очень душевные ребята.
    Первые 6 минут легли на ура.
    з.ы. из русских/околорусских выделяю из мелодик дум дэта/блэка Kauan, Negative Voice, Human Collapse. Если не слышали, рекомендую.

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  • Иван Тимофеев написал(а):

    к комментарию выше. ещё не дослушал, но по первым минутам очень. идём дальше http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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