WolvesInThe ThroneRoom
11.06.2021

Любопытная новинка: WOLVES IN THE THRONE ROOM с клипом «Mountain Magick»

Новинки и новости

В недавнем интервью Dagon из INQUISITION говорил: «Если брать блэковую сцену США, то группы северной части западного побережья играют более атмосферную музыку, чем представители других регионов». Именно об этом вспоминалось сегодня под клип вокально-инструментального ансамбля WOLVES IN THE THRONE ROOM из города Олимпия, штат Вашингтон, со всеми его монументально-заснеженными горными пейзажами, лесами, водопадами, зловещими черными балахонами, неприятным орущим волосатым мужиком и вывеской «Mountain Magick», как будто бы импортированной доставкой Fedex из Скандинавии.

К счастью, заунывный эмбиент-эксперимент братьев Weaver на альбоме 2014 года Celestite оказался одноразовым. Уже на Thrice Woven 2017-го они вернулись к пронзительному визионерскому атмо-блэку, оставив призрачные эмбиентальные туманности на второстепенных ролях (но все же упрямо запихивая их в каждую песню), и, будем надеяться, не примутся излишне занудничать также на будущем Primordial Arcana, анонсированном на конец августа.

Пока что все хорошо.

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1 comment

  • GastriT написал(а):

    ..’ черными балахонами, неприятным орущим волосатым мужиком и…»’

    Браво! Читаю-как варенье ем!А мне они почти понравились.Малость нудновато,надо признать,и однообразно…но стилистика мне близка.Правда,я думал что так уже не играют.(?)Видывали и покучерявее,вот навскидку из примерно этого эшелона;
    https://www.youtube.com/watch?v=avKp1wafrtY

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