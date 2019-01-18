Пока вопросы с Патриком не будут разрешены, гитарную роль в CANNIBAL CORPSE займет старый знакомый группы Erik Rutan — не зря же он, в конце концов, продюсировал четыре «каннибальских» альбома. Почетное и важное место: как-никак, на подходе американская ветка прощальных гастролей SLAYER c LAMB OF GOD и AMON AMARTH.
Концертным гитаристом CANNIBAL CORPSE станет Erik Rutan
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Cannibal Corpse, Erik Rutan
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Phlebotomized Deformation Of Humanity
Hecate Enthroned Embrace Of The Godless Aeon
Mono Nowhere Now Here
Carnal Forge Gun To Mouth Salvation
Evergrey The Atlantic
Swallow The Sun When A Shadow Is Forced Into The Light
Oomph! Ritual
Flotsam And Jetsam The End Of Chaos
Bring Me The Horizon Amo
A Pale Horse Named Death When The World Becomes Undone
Soilwork Verkligheten
Trollfest Norwegian Fairytales
Dust Bolt Trapped In Chaos
Malevolent Creation The 13th Beast
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