Концертным гитаристом CANNIBAL CORPSE станет Erik Rutan

Пока вопросы с Патриком не будут разрешены, гитарную роль в CANNIBAL CORPSE займет старый знакомый группы Erik Rutan — не зря же он, в конце концов, продюсировал четыре «каннибальских» альбома. Почетное и важное место: как-никак, на подходе американская ветка прощальных гастролей SLAYER c LAMB OF GOD и AMON AMARTH.

, рубрика(и): Быстрые новости

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