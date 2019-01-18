Концертным гитаристом CANNIBAL CORPSE станет Erik Rutan

Пока вопросы с Патриком не будут разрешены, гитарную роль в CANNIBAL CORPSE займет старый знакомый группы Erik Rutan — не зря же он, в конце концов, продюсировал четыре «каннибальских» альбома. Почетное и важное место: как-никак, на подходе американская ветка прощальных гастролей SLAYER c LAMB OF GOD и AMON AMARTH.