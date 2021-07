Концерт глэмеров 80-х: ENUFF Z’NUFF, FASTER PUSSYCAT в Шарлотт. «…А когда-то наш вокалист #бал Мадонну!»

Любопытство порой заводит на самые разные мероприятия (я так даже однажды посмотрела концерт ДИСКОТЕКИ АВАРИИ), и заявленный в Шарлотт сейшн побитых молью забвения звезд глэм-хард-рока 80-х, которые когда-то гремели по MTV и крупнейшим площадкам, а теперь выступают пачкой за $25 в небольшом клубе, показался неплохим способом провести пятничный вечер. В конце концов, это огромный музыкально-культурный пласт, из представителей которого достаточно жирно и богато до 2021-го дожили разве только какие-нибудь MÖTLEY CRÜE или KISS (хотя «киссы» — это все-таки чуть иная ниша), а что стало с другими… так вот пойдем да посмотрим!

Начинала вечеринку молодая местная группа TESTAROSSA, существующая, кажется, лишь для того, чтобы, нарядившись в клоунские шмотки, всю жизнь выступать на таких вот разогревах, бодря публику свежей рок-н-ролльной энергией, горячностью и подвижностью (чего олдыри в силу лет не могут себе позволить), а также косплеить музыку и стиль исполнителей, которые утаскивали в гримерки взволнованных группиз в те годы, когда «тестароссовые» музыканты только-только вылупились из мам.

Вот, к примеру, новинка коллектива. И да, это недурно. Но нужно ли?

Нацепили на себя парни все, что валялось на «поле чудес» барахолки: красные очки, обязательную леопардовую рубашку (которую к финалу для пущего секса вокалист расстегнул, нависнув над залом волосатым брюшком), цветастую пряжку с индейцем, какие-то банданы и медальоны. Хотя больше всего доставил гитарист в белой рубахе, облагородивший драные джинсы золотистою юбочкой для танцев живота.

Людей собралось навскидку сотни четыре-пять; фриков, в отличие от шоу STEEL PANTHER практически не было, просто в основном немолодые мужчины и женщины, которые пришли попить рок-напитков, попеть, аккуратно потанцевать и пообниматься с другими фанатами. Некоторые — вероятно, случайные люди — откровенно скучали, однако в целом атмосфера в зале лоснилась дружелюбием, легкостью и позитивом.

«Помню я ваш штат году в 89-м, — рефлексировал вокалист FASTER PUSSYCAT в сверкающей, словно корона, фуражке и с невыносимо пестрой бас-гитарой в руках, — вот это было да!» «Он в то время еще и Мадонну #бал», — хихикнул в потоке ностальгических воспоминаний гитарист группы. Так, колыхаясь на волне памяти, песни коллектива перемежались небольшими историями или отсылками к славному былому «тогда». «А есть в зале те, кто был на наших шоу тридцать лет назад?» «О, ребят, вижу майки KISS, QUIET RIOT, свои пришли люди!»

Собрались мужички с броским названием FASTER PUSSYCAT в 1985 году в Калифорнии, и, резво выпустив пару альбомов, стали одной из моднейших команд своего времени. Миллионы проданных пластинок, «золотой» статус, контракты с лейблами уровня Elektra Records, мощные туры с теми же, упомянутыми MÖTLEY CRÜE и KISS… но… но.

Трудно сказать, что в итоге пошло не так. Скорее всего — внутренние разлады и распад группы в 1993 году. Воссоединения в 2001-м, к тому же в измененном составе и с непременными тяжбами за имя, уже никто особенно не захотел: время и актуальность были упущены, а заигрывания с индастриелом, не принеся известности среди молодежи, лишь сделали хуже, отвернув заодно и часть старой аудитории.

В конечном итоге из оригинального состава FASTER PUSSYCAT остался лишь вокалист Taime Downe — которому в этом году исполнится 57 и который на сцене держится подчеркнуто аккуратно, без резких движений и по возможности не сгибаясь (так передвигается сейчас на концертах, к примеру, Роб Хэлфорд). Поет тоже уже так себе — очень хриплый голос — но поскольку на вокале там фактически все, кроме драммера, на концерте оно не мешает.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Вообще, неожиданно FASTER PUSSYCAT мне понравились. Крайне добротный, чудно исполненный хитовый хард-рок, занятно аранжированные и разнообразные песни, подспудно узнаваемые мелодии, слыша которые — да, понимаешь, за что их котировали и любили. Плюс вся эта милая ностальжи в качестве интерлюдий — и, отдельным пунктом, харизматичный гитарист, который в ожидании сета отхлебал полбутылки заботливо принесенного на сцену красного винишка, и затем был невероятно улыбчив, зажигателен и душевен.

Дискография банды, к слову, за всеми дрязгами остановилась на четырех альбомах (последний, The Power And The Glory Hole вышел в 2006-м), но вроде даже пишут что-то новое — параллельно зарабатывая денежку такими вот турами. Причем, сойдя под аплодисменты со сцены, Taime Downe стоит и лично продает мерч. Что как бы подчеркивает уровень понтов.

..Еще меньше их оказалось у выступавших последними ENUFF Z’NUFF, которые номинально заняли место хэдлайнеров, но не сумели даже привезти собственный задник и играли под вывеской «пуссикетов».

Еще одни сбитые летчики большого рока, играющие с 1984 года и к настоящему оставшиеся с единственным оригинальным участником: Gregory Rybarski, он же Chip Z’nuff; басист-гитарист-вокалист 52 лет. Очень неплохо выглядящий и бойко держащийся на сцене, с по-прежнему убедительным вокалом — в общем, живенькая, бодрая (для придания особенной жизнерадостности в ней носится по сцене и очумело колбасится гитарист лет 16-ти) и… совершенно скучная группа.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

В отличие от предшественников, у ENUFF Z’NUFF здоровенный список релизов, тянущийся в том числе в 2020 и 2021-й; материал у них предельно простой, попсовый (потому в свое время музыканты настаивали на стилистической принадлежности к power pop, а не глэму — однако пристрастие к розовому и леопардам сделало свое дело), легко ложащийся на слух и — одинаковый. То есть тот случай, когда услышав одну песню, ты слушал их все, а примерно к пятой начинаешь считать, что пластинку заело (примечание: это чисто концертное впечатление, со студийными работами не знакома и не готова оценивать уровень их разноплановости). Тем не менее, судя по реакции зала, нехитрый — и качественно исполняемый — материал ENUFF Z’NUFF все еще котируем и горяч: многим песням народ, плотно сгрудившийся в зале, подпевал, к сцене протискивались блондинки в открытых платьях и, сладострастно разглядывая музыкантов, попивали коктейли.

Так что где-то 80-е, возможно, и не уходили.

Фотокарточки смотрим тут!

Количество просмотров: 152