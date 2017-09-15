Концерт CHILDREN OF BODOM в Минске. «Minsk Hatecrew Deathroll»

«Hatebreeder», «Hate Me!», «Hate Crew Deathroll» — так много песен о ненависти звучало сегодня, и так много обожания выплескивалось на сцену из переполненного, жаркого, липкого, как улей под июльским солнцем, танцпола. Билеты на концерт закончились накануне — это, кажется, первый метал-солдаут в истории «Репаблика» (ранее так хорошо заходили только «коровцы»; хотя давешний AMON AMARTH того ж Wake Up agency, по ощущению, был близок к подобному же пространственному коллапсу) — и если бы не пронырливая охрана клуба, пропустившая человек десять за 80 руб. на личный карман, то у самых неторопливых были б все шансы прошляпить историческое действо. CHILDREN OF BODOM доехали до Минска. Спустя столько лет.

обзоры концертов Nox Vorago Children Of Bodom

NOX VORAGO

Публика, плотно сбившись, гудела и жужжала — разминая кости под разогревавших финнов шведов NOX VORAGO, задрапированных плотной черной материей и «крикоподобными» масками. Группа визуально эффектная и музыкально любопытная (в 2017-м у них вышел второй альбом Al Chem, и если вас вдохновляют экстремальные симфо-штормы а-ля FLESHGOD APOCALYPSE, дайте ему шанс), однако качество звука не позволило оценить ее живую мощь в полной мере. Вместо звука была низкочастотная каша.

Как ни странно (а это правда странно, потому как весь аппарат музыканты привезли свой — переправляя паромами, преодолевая растаможку и прочий гемор; плюс, понятно, личный технический персонал), проблемы со звуком коснулись и CHILDREN OF BODOM. Первые песни сета, «Deadnight Warrior» и «Needled 24/7» узнавались с трудом; гитары растворились в общем неразборчивом гуле — и даже самые-самые фанаты, услышав это непотребство, взгрустнули: неужто так весь концерт? Однако дальше звук выправился, стал отчетливее (по крайней мере, отвечаю за задние ряды танцпола) — и, хотя и по-прежнему далекий от идеала, он, скажем так, не мешал получать удовольствие.

А уж от чего, безусловно, было: несмотря на девять студийников в полноформатном архиве, группа привезла в Минск программу, по большей части основанную на трех первых альбомах — любимых, затертых и изученных за прошедшие десятилетия, аки букварь на картинках. «Б» — это «Бодом». «К» — это «классика». «А» — это «АФИГЕННА»!

обзоры концертов Nox Vorago Children Of Bodom

CHILDREN OF BODOM

«Everytime I Die», «Deadnight Warrior», «Bodom After Midnight», «Downfall», «Children Of Bodom», «Towards Dead End» (завершая бис и концерт, она рвала последние связки!) — с этими песнями CHILDREN OF BODOM, еще совсем юные, стали метал-звездами широкого евромасштаба. А мы… мы по-прежнему узнаем все это с первых клавиш. Помним каждое соло. И, если надо, можем напеть.

Известная парадоксальность группы заключается в том, что вокал и тексты никогда в ней не ставились во главы углов — бывало, финны даже не заморачивались публикацией лирики. Алекси что-то кричит — ну и ладно, все равно как гитарист он гораздо сильнее, а его гитара, родная и неотделимо-легкая, как орган тела, способна рассказать истории более впечатляющие. «М» — это «мастерство», ошарашивающая виртуозность, предельная отточенность и восхитительный профессиональный перфекционизм в изящно-переливчатом звучании группы. Эти парни безупречно техничны, а их сложная музыка, обретая в умелых пальцах паучью невесомость, обволакивает и, ритмично качая, уносит; поддавшись ее волшебству, теряешь реальность, закрываешь глаза — и лишь глупо улыбаешься, поддавшись упоительной ностальгии.

обзоры концертов Nox Vorago Children Of Bodom

CHILDREN OF BODOM

Играют они фантастически. И отлично смотрятся на сцене — несмотря на двадцатилетие музыкальной деятельности, все еще «дети», молодые и симпатичные, стройные, милые. Субтильный Алекси, в татуировках, черной безрукавке с лого ABBA, стилизованном под DARKTHRONE, и с подкрашенными глазами, в перерывах между песнями принимает эффектные стойки и, вытянув руку, хрипит в зал про «Minsk Hatecrew» — молодцы, мол, совсем молодцы — а затем снова пускается в свою гитарную фантасмагорию. Играть сумасшедшее соло и петь? Да легко! Возвышаясь за клавишами, словно на постаменте, Янне заливается пивом. Сосредоточенный и флегматичный Хенкка высекает ритм. Гитарный новичок группы, Дэниел, ему вторит. За спиной драммера Яски застыл большой красный «рипер». Как будто бы тоже заслушался.

обзоры концертов Nox Vorago Children Of Bodom

«Thanks for a great crowd! Wow!!!» — напишет Хенкка после концерта. И таки да — Минск не подвел, весь концерт отрываясь, несмотря на стесненные условия и невозможность какого-либо моша, на который подбивал Алекси. Ноги летали над танцполом, возникая и снова всасываясь в его беснующуюся одухотворенную прорубь. Волосы клоками покрыли пол «Репаблика» после, когда танцпол медленно расступался, и люди бродили в ожидании очереди в гардероб да в слабой надежде, что музыканты таки выйдут на растерзание охотников за автографами. Не вышли. Как сказал охранник, CHILDREN OF BODOM собрались и испарились из клуба минут примерно за пять после шоу — тактика, вероятно, отточенная годами. Ну да и ладно. Мало и так не казалось.

Сетлист концерта можно посмотреть тут, а фоторепортаж — далее.

, рубрика(и): Children Of Bodom Блог

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