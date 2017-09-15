Концерт CHILDREN OF BODOM в Минске. «Minsk Hatecrew Deathroll»

«Hatebreeder», «Hate Me!», «Hate Crew Deathroll» — так много песен о ненависти звучало сегодня, и так много обожания выплескивалось на сцену из переполненного, жаркого, липкого, как улей под июльским солнцем, танцпола. Билеты на концерт закончились накануне — это, кажется, первый метал-солдаут в истории «Репаблика» (ранее так хорошо заходили только «коровцы»; хотя давешний AMON AMARTH того ж Wake Up agency, по ощущению, был близок к подобному же пространственному коллапсу) — и если бы не пронырливая охрана клуба, пропустившая человек десять за 80 руб. на личный карман, то у самых неторопливых были б все шансы прошляпить историческое действо. CHILDREN OF BODOM доехали до Минска. Спустя столько лет.

Публика, плотно сбившись, гудела и жужжала — разминая кости под разогревавших финнов шведов NOX VORAGO, задрапированных плотной черной материей и «крикоподобными» масками. Группа визуально эффектная и музыкально любопытная (в 2017-м у них вышел второй альбом Al Chem, и если вас вдохновляют экстремальные симфо-штормы а-ля FLESHGOD APOCALYPSE, дайте ему шанс), однако качество звука не позволило оценить ее живую мощь в полной мере. Вместо звука была низкочастотная каша.

Как ни странно (а это правда странно, потому как весь аппарат музыканты привезли свой — переправляя паромами, преодолевая растаможку и прочий гемор; плюс, понятно, личный технический персонал), проблемы со звуком коснулись и CHILDREN OF BODOM. Первые песни сета, «Deadnight Warrior» и «Needled 24/7» узнавались с трудом; гитары растворились в общем неразборчивом гуле — и даже самые-самые фанаты, услышав это непотребство, взгрустнули: неужто так весь концерт? Однако дальше звук выправился, стал отчетливее (по крайней мере, отвечаю за задние ряды танцпола) — и, хотя и по-прежнему далекий от идеала, он, скажем так, не мешал получать удовольствие.

А уж от чего, безусловно, было: несмотря на девять студийников в полноформатном архиве, группа привезла в Минск программу, по большей части основанную на трех первых альбомах — любимых, затертых и изученных за прошедшие десятилетия, аки букварь на картинках. «Б» — это «Бодом». «К» — это «классика». «А» — это «АФИГЕННА»!

«Everytime I Die», «Deadnight Warrior», «Bodom After Midnight», «Downfall», «Children Of Bodom», «Towards Dead End» (завершая бис и концерт, она рвала последние связки!) — с этими песнями CHILDREN OF BODOM, еще совсем юные, стали метал-звездами широкого евромасштаба. А мы… мы по-прежнему узнаем все это с первых клавиш. Помним каждое соло. И, если надо, можем напеть.

Известная парадоксальность группы заключается в том, что вокал и тексты никогда в ней не ставились во главы углов — бывало, финны даже не заморачивались публикацией лирики. Алекси что-то кричит — ну и ладно, все равно как гитарист он гораздо сильнее, а его гитара, родная и неотделимо-легкая, как орган тела, способна рассказать истории более впечатляющие. «М» — это «мастерство», ошарашивающая виртуозность, предельная отточенность и восхитительный профессиональный перфекционизм в изящно-переливчатом звучании группы. Эти парни безупречно техничны, а их сложная музыка, обретая в умелых пальцах паучью невесомость, обволакивает и, ритмично качая, уносит; поддавшись ее волшебству, теряешь реальность, закрываешь глаза — и лишь глупо улыбаешься, поддавшись упоительной ностальгии.

Играют они фантастически. И отлично смотрятся на сцене — несмотря на двадцатилетие музыкальной деятельности, все еще «дети», молодые и симпатичные, стройные, милые. Субтильный Алекси, в татуировках, черной безрукавке с лого ABBA, стилизованном под DARKTHRONE, и с подкрашенными глазами, в перерывах между песнями принимает эффектные стойки и, вытянув руку, хрипит в зал про «Minsk Hatecrew» — молодцы, мол, совсем молодцы — а затем снова пускается в свою гитарную фантасмагорию. Играть сумасшедшее соло и петь? Да легко! Возвышаясь за клавишами, словно на постаменте, Янне заливается пивом. Сосредоточенный и флегматичный Хенкка высекает ритм. Гитарный новичок группы, Дэниел, ему вторит. За спиной драммера Яски застыл большой красный «рипер». Как будто бы тоже заслушался.

«Thanks for a great crowd! Wow!!!» — напишет Хенкка после концерта. И таки да — Минск не подвел, весь концерт отрываясь, несмотря на стесненные условия и невозможность какого-либо моша, на который подбивал Алекси. Ноги летали над танцполом, возникая и снова всасываясь в его беснующуюся одухотворенную прорубь. Волосы клоками покрыли пол «Репаблика» после, когда танцпол медленно расступался, и люди бродили в ожидании очереди в гардероб да в слабой надежде, что музыканты таки выйдут на растерзание охотников за автографами. Не вышли. Как сказал охранник, CHILDREN OF BODOM собрались и испарились из клуба минут примерно за пять после шоу — тактика, вероятно, отточенная годами. Ну да и ладно. Мало и так не казалось.

Сетлист концерта можно посмотреть тут, а фоторепортаж — далее.