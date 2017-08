Концерт AMON AMARTH в Минске. «Я жив, я умер, я воскрес! Вальгалла ждет меня!»

..Наверное, именно с таким ощущением народ покидал густой водоворот танцпола «Репаблика»: был жив, был примят, растоптан и прижат, — был вознесен Хранителями Асгарда в Вальгаллу как доблестно колбасившийся, потный, уставший, но не сдавшийся до финального биса, с «Twilight Of The Thunder God» и довольными улыбками шведов. Которые, наконец, добрались. AMON AMARTH приехали в Минск — и, несмотря на вторник, караваны фанатов подтянулись со всей Беларуси. Людей собралось очень много, и.. черт, это было мощно во всех отношениях.

Глядя на воинственных шведов, с их суровой ритмичной техничностью, текстами а-ля «Faster! Stronger! Fight until your dying breath! Fiercer! Harder! This is a matter of life and death!», гигантоманией названий «War Of The Gods», «Deceiver Of The Gods», «Destroyer Of The Universe», невозможно было отделаться от ассоциаций… с MANOWAR. (Недаром фэнтезийно-яркая гамма рисунков на мерче настолько похожа.) Пускай это совершенно другой стиль, и у одних метал-ворриоры, а у других — викинги. Однако возведенная в божественный культ маскулинность, страстный боевой настрой, удаль и бескомпромиссность не дают ошибиться.

AMON AMARTH — это, если хотите, MANOWAR от мелодэза, и с учетом имиджево-тематической цельности, основательной статусности, наверное, ни одна другая melodic death группа не способна породить такое количество мемов. Ибо… ты можешь пылесосить квартиру или мыть посуду, но стоит только включить «Guardians Of Asgaard» — и вот, вместо цветочных разводов на ковре, уже алое поле боя; чумазый поваленный враг снимает голову будто шляпу, и Один, понимающе подмигивая единственным глазом, объявляет с потолка день Рагнарока.

Оставаться вялым и безучастным на живом концерте AA не выйдет тем более: уже с первых песен плотно набившаяся публика, прыгая в ритм и выбрасывая вверх приветственные козы, едва не заглушала ором гитарные партии (на удивление для «Репаблика» звук был чист, четок и по-настоящему гармоничен: не слишком громко, плотно, но совершенно читаемо — так что, отвлекшись от непроизвольных конвульсивных подрыгиваний, заразивших к середине весь клуб, можно было в полной мере насладиться игрой музыкантов). К финалу же, под «Runes To My Memory», «War Of The Gods», «Raise Your Horns», «Guardians Of Asgaard», «Twilight Of The Thunder God», танцпол бушевал и безумствовал уже с утроенным пылом. Как поле боя. Как минский котел — в котором за метал не гибнут, но возрождаются. С новыми силами.

А также пьют — ибо качевая «Raise Your Horns» — это еще и про рога для питья. Из которых музыканты ритуально-картинно испили между песнями — и призвали народ последовать примеру. (Причем, надо сказать, некоторые фэны действительно подготовились: кто-то, подстроившись к паузе с напитками, пришел с личным рогом; а еще один персонаж и вовсе, непонятно как пропущенный секьюрити, нарядился в полное рыцарское облачение, и, будто на «Грюнвальде», стоя на плечах коллег, весь концерт потрясал забралом, мечом и щитом.)

Йохан Хегг активно взаимодействовал с публикой: рассказывал истории про Гибель Богов и как долго группа собиралась навестить Беларусь, говорил «спасибо» и «очень спасибо», поднимал словом и жестом из толпы леса рук и призывал орать со всей мочи. К стенам смерти не призывал — ибо, слипшийся в духоте, танцпол под сценой и так раскачивался, будто стена под ударами Тора. Кстати, по степени интенсивности, энергетике, драйву клубная версия AMON AMARTH мне понравилась больше, чем виденная пару лет назад фестивальная. Фест — понятно, масштабность и декорации. Но в клубе, когда из спецэффектов лишь свет (к слову, крутой!) да задничек с логотипом, музыканты, как и обещали, отрабатывали за десятерых. За драконов, драккары, постановочных воинов и еще того парня.

Одним словом, концерт выдался грандиозный, отгремев и вдохновив мощным стартом большой концертный метал-сезон. Единственное, что слегка подпортило ощущение праздника, — это нововведение «Репаблика» по части платного гардероба. Нет, рубля мне не жалко. Но стоять в очереди на сдачу шмотки, пропуская выступления команд, — неудобство, появившееся на ровном месте. Особенно ежели сейшн массовый (и стоишь дополнительно, к примеру, на входе). Благо, в этот вечер я упустила лишь пару песен суппорт-коллектива NORRSKÖLD (он, положим, был не фонтан) — но… для чего? От известной белорусской любви стоять в очереди? А что будет, к примеру, зимой? В общем, надеюсь, жлобство начальства таки позволит придумать что-то менее идиотское.

А пока — смотрим картинки!..