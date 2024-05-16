«Эпический шаманский блэк-метал»: новый альбом проекта DARKESTRAH (экс-Кыргызстан)Новинки и новости
Nomad — называется новый, выпущенный на Osmose Productions альбом мелодик-блэковых-фолк колдунов DARKESTRAH. После с энтузиазмом принятого андеграундной сценой и прессой предшественника Turan прошло восемь лет, и сейчас, как говорится в аннотации, нам представляют «новый состав, в который вошли ветераны и свежая кровь, так что коллектив пребывает в своей лучшей форме».
Кто не знаком с командой, я немного рассказывала о ней тут; не теряя в Европе бишкекских корней лидера Tahir Kaptsan, парни и девушка (к слову, иранского происхождения) производят действительно любопытное, аутентичное, сбалансированное, гладко ложащееся на слух сочетание азиатчины и классического мелодик-блэка, богато разукрашенное разнообразным народным инструментарием.
И хотя, по мне, запись Nomad звучит суховато и немного теряет в объеме, слушается релиз с удовольствием. Наслаждайтесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 93
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Комментарии
Виктор:
Ветошь написал(а):
Устарело ещё со времён Nightwish!
EPICA никогда не была на уровне Nightwish — даже последнего…
Зануда:
думстер-бумстер:
juris:
учитывая что EPICA попса ещё та — страшно подумать ЧТО же там… …
Дед Аким:
Симона красавица, песня хит в лучших традициях Nightwish и EPICA, вообще часто встречается, что сольный проект одного из участников знаменитой группы не сильно по звуку о�…
Sonne:
Ветошь:
Зануда:
40PT написал(а):
White Tower — гэта ў гонар талачынскага чарніла? (Белая вежа, 0.5 л)
Не, это white power, но аккуратно …
40PT:
White Tower — гэта ў гонар талачынскага чарніла? (Белая вежа, 0.5 л)…
Дед Аким:
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