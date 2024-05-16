Darkestrah
16.05.2024

«Эпический шаманский блэк-метал»: новый альбом проекта DARKESTRAH (экс-Кыргызстан)

Новинки и новости

Nomad — называется новый, выпущенный на Osmose Productions альбом мелодик-блэковых-фолк колдунов DARKESTRAH. После с энтузиазмом принятого андеграундной сценой и прессой предшественника Turan прошло восемь лет, и сейчас, как говорится в аннотации, нам представляют «новый состав, в который вошли ветераны и свежая кровь, так что коллектив пребывает в своей лучшей форме».

Кто не знаком с командой, я немного рассказывала о ней тут; не теряя в Европе бишкекских корней лидера Tahir Kaptsan, парни и девушка (к слову, иранского происхождения) производят действительно любопытное, аутентичное, сбалансированное, гладко ложащееся на слух сочетание азиатчины и классического мелодик-блэка, богато разукрашенное разнообразным народным инструментарием.

И хотя, по мне, запись Nomad звучит суховато и немного теряет в объеме, слушается релиз с удовольствием. Наслаждайтесь.

Количество просмотров: 93

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *