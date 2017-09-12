CHILDREN OF BODOM, Alexi Laiho в цитатах. «Ни одна женщина не заставила бы меня уйти из команды!»

Мечта или не мечта, но второй закрытый гештальт однозначно: едва отойдя от первого — и победного! — прибытия в Минск викинг-дивизии AMON AMARTH, стены «Репаблика» содрогнутся от воплей фанатов CHILDREN OF BODOM. Уже в эту пятницу. «Hate Me!», «Downfall», «Hatebreeder». Все это вот. Тоже впервые, и тоже, будем верить, с аншлагом.

Поэтому в вечернем тематическом эфире сегодня Alexi Laiho. С цитатами о музыке, о жизни, фанатизме и бухле.

..Когда мне было года четыре, я услышал музыку, которую поставил отец. DIRE STRAITS или вроде того. И я, в восторге, подбежал: «Что это такое играет?» Рифф был просто офигенный. Он звучал прекраснее всего на свете. «Это гитара», — ответил папа. А я: «Хочу научиться так же». Вот честно. Так все и было. И хотя лет в 7 я начал учиться скрипке, гитарное безумие всегда витало где-то поблизости. Пока не выпросил свою первую гитару. В 11 лет. Ну и далее понеслась, вы ж понимаете.

..Если б я не стал музыкантом… Ну я бы свихнулся. Сел в тюрьму. Музыка реально спасла мою душу, я никогда и не видел перед собою других вариантов. Уйдя из школы в 15 лет, я, конечно, нашел работу, но все было не то. Единственное, что я реально делал, — это играл на гитаре, сочинял, репетировал. Первый контракт мы получили, когда мне было 18. Остальное уже история.

..Не понимаю музыкантов, которые способны уйти из команды из-за бабы. Ни одна женщина не заставила бы меня это сделать! Номер 1 в моей жизни — музыка, и так было всегда, даже когда я был женат.

..В CHILDREN OF BODOM я единственный использую косметику. А все потому что я единственный в группе, кто вырос с глэм-роком! Моя старшая сестра все время слушала POISON и SKID ROW, и в ту пору каждый подкрашивал глазки.

..Чем старше я становлюсь, тем дольше разогреваюсь перед концертом. Были времена, когда хватало минут 20. Но сейчас все делаю основательнее, я растягиваю этот процесс и наслаждаюсь им от души. Тем более, что перед выступлениями и так особо нечего делать. В идеале мой разогрев длится пару часов.

..Вообще не бывает ни дня, чтобы я не прикоснулся к гитаре. Даже когда нет концертов. Даже когда я не в студии (потому что в студии я, как правило, играю по 10 часов кряду). Даже просто на отдыхе, для себя я играю не менее часа в день. Мне просто в кайф.

..Каждой песни я, бывает, пишу вариантов по 30, пока не прихожу к тому, что мне действительно нравится.

..Я всегда любил классическую музыку, Моцарта, Баха. Это влияние можно слышать на ранних записях «бодома». Сейчас уже, конечно, нет, но в моей голове, как вдохновение, они по-прежнему живее всех живых. А «Свадьбу Фигаро» я подобрал на гитаре и гоняю ее в качестве упражнения.

..Как мы уживаемся постоянным составом все эти годы? Все просто. Мы выросли вместе. Мы с 17-18 лет колесим по миру, и эти гастроли, концерты, поездки, вся эта безумная прекрасная жизнь — это все, что у нас есть. И нам нравится! Честно. Нас по-прежнему прет!

..Возможно ли достичь пика гитарного мастерства? Я так не думаю. Гитара — это школа, в которой нет выпускного класса. Всегда есть чему учиться. Что улучшать. Во всяком случае, я так это воспринимаю.

..Сейчас в турне я практически не пью. Пару, может, пива, не больше. Ну просто возраст уже не позволяет, нам не по 25 лет, чтобы тусить с утра до ночи. Похмелья стали брутальнее. Но что хуже, после возлияний мне перестало хотеться подниматься на сцену. То есть я, конечно, выходил, делал свою чертову работу, но не получал от нее стопроцентного удовольствия. А это совсем уже не дело. Нельзя, чтобы алкоголь или еще какие-то глупости мешали главному делу моей жизни.

..Признаться, первый тур по-трезвяку был самым странным. Ведь я всегда был главным психом и заводилой. А тут раз — и я как бы в сторонке — сижу, не пью, не мешаю другим заливаться. Было слегка диковато. Но я привык. И сейчас понимаю, что трезвым гораздо лучше. По крайней мере, ты не выблевываешь свои кишки перед тем, как выйти на сцену!

..Однажды во время автограф-сессии какой-то чувак принес на подпись мормонскую Библию. И еще белую майку, которая была измазана кровищей и каким-то дерьмом. Я подумал, ну ладно, фиг с ним. Подпишу. А он такой: «Можно еще одну просьбу? Двинь мне по морде!» Я офигел: «Ну что, прям ударить? Хочешь, чтобы я тебе вмазал?» «Да», — говорит. Ну, я стукнул. Он поблагодарил и свалил.

..В молодости, на заре существования CHILDREN OF BODOM, я часто думал о самоубийстве, резал себя. Был даже в психушке — что помогло. Но, кстати, не принимал прописанные антидепрессанты: боялся, что отупею от них, стану слишком обычным, слишком нормальным. Перестану ощущать остроту жизни. Да и вообще, если выбирать между безумием и нормальностью, я за безумие! А мрачняк, темную свою сторону, я научился выплескивать в музыку. Я уже говорил, что она спасла мою жизнь?